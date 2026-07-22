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FRANCE

OM : après Abdelli, un cadre du vestiaire se fait déjà remarquer sous les yeux de Genesio

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 19:00
Geoffrey Kondogbia (OM)

D’ordinaire plutôt placide et silencieux face aux critiques, Geoffrey Kondogbia (33 ans) est sorti du cadre habituel à l’OM.

L’arrivée de Bruno Genesio à l’OM ne manque déjà pas d’animer la vie du vestiaire. On avait déjà eu droit à la réponse d’Himad Abdelli en début de semaine, en voilà un autre lié aux supporters marseillais…

Kondogbia répond à un supporter de l’OM

Habituellement discret face aux critiques, Geoffrey Kondogbia est sorti de sa réserve après un échange remarqué avec un supporter sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, un supporter marseillais a reproché au milieu de terrain son salaire au regard de son temps de jeu. Une critique à laquelle Geoffrey Kondogbia a répondu avec un sobre : « OK coach ». 

Une réaction inhabituelle pour l’international centrafricain, réputé plutôt calme et peu enclin à répondre publiquement à ses détracteurs. Cette réponse a rapidement fait réagir une grande partie des supporters de l’OM.

Une reprise déjà animée à l’OM ?

Plusieurs internautes lui ont conseillé de délaisser les réseaux sociaux afin de se concentrer pleinement sur sa préparation estivale et sur la saison à venir sous les ordres de Bruno Genesio.

Alors que l’OM prépare activement son mercato et la construction de son nouvel effectif, ce nouvel épisode après celui d’Himad Abdelli en début de semaine illustre la tension qui accompagne déjà la reprise sur la Canebière. Bruno Genesio devra rapidement instaurer un climat serein afin de lancer son projet dans les meilleures conditions.

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