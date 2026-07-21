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FRANCE

OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 13:40
Martin Terrier (Leverkusen)

Désireux de recruter un ailier gauche sur ce mercato estival, le Stade Rennais reste en course pour Martin Terrier (Leverkusen, 29 ans). 

L’avenir de Martin Terrier continue d’alimenter les spéculations sur le marché des transferts. Peu utilisé au Bayer Leverkusen, l’ancien international français reste l’un des profils les plus convoités de Ligue 1, où plusieurs cadors suivent sa situation de près. Le Stade Rennais n’a d’ailleurs pas abandonné l’idée de faire revenir son ancien attaquant.

Le Stade Rennais confirme son intérêt pour Terrier 

L’insider Jonathan a confirmé que Martin Terrier faisait toujours partie des pistes étudiées par les dirigeants rennais. « Des noms pour l’ailier gauche ? J’en ai donné comme Ben Seghir ou la rumeur Terrier. » Une déclaration qui relance sérieusement la possibilité d’un retour de l’ancien chouchou du Roazhon Park, où il avait explosé avant de rejoindre le Bayer Leverkusen.

Mais le Stade Rennais n’est pas seul sur le dossier. Selon les dernières rumeurs, Bruno Genesio apprécierait également le profil de Martin Terrier pour renforcer le secteur offensif de l’OM. Les deux hommes se connaissent parfaitement après leur collaboration à Rennes, où Terrier avait réalisé les meilleures saisons de sa carrière sous les ordres du technicien français. Cette relation privilégiée pourrait constituer un atout important si l’OM décide de passer concrètement à l’action.

Genesio le veut aussi à Marseille

Le LOSC, où il a évolué, figure également parmi les clubs régulièrement associés au joueur depuis plusieurs semaines. Les Dogues recherchent eux aussi un renfort offensif capable d’évoluer sur le côté gauche tout en apportant une réelle efficacité devant le but. L’expérience de Martin Terrier en Ligue 1 et sa polyvalence continuent de séduire plusieurs cellules de recrutement.

À 29 ans, Martin Terrier pourrait être tenté par un retour en France afin de retrouver un rôle majeur après une période plus compliquée en Allemagne. Entre le Stade Rennais, l’OM et Lille, la concurrence promet d’être intense si le Bayer Leverkusen ouvre réellement la porte à un départ au cours de ce mercato estival. Le dossier reste donc particulièrement surveillé et pourrait rapidement connaître de nouveaux rebondissements dans les prochaines semaines.

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