OM : McCourt lâche 40 M€ avant les nouvelles recrues !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille n’a pas attendu pour sortir le chéquier. Avant même d’accélérer sur ses nouvelles pistes, le club phocéen a déjà investi près de 40 millions d’euros pour conserver Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Junior Traoré. Une somme conséquente, toutefois entièrement compensée par les ventes de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Trois transferts qui coûtent déjà 39,9 M€

Le compteur du mercato marseillais est bel et bien lancé. Avec trois transferts définitifs déjà enregistrés, l’OM affiche exactement 39,9 millions d’euros de dépenses.

Facundo Medina représente l’investissement le plus important. Convaincus par les performances et le tempérament de l’international argentin, les dirigeants olympiens ont déboursé 18 millions d’euros pour le recruter définitivement en provenance du RC Lens.

Timothy Weah est lui aussi devenu un joueur de l’OM à part entière. Son transfert définitif depuis la Juventus coûte 14,4 millions d’euros au club phocéen. Capable d’occuper tout le couloir droit, l’international américain conserve ainsi une place importante dans le projet marseillais.

Enfin, l’OM a versé 7,5 millions d’euros à Bournemouth pour Hamed Junior Traoré. Un investissement étonnant puisque le milieu offensif ivoirien a immédiatement été prêté au Genoa. Marseille mise donc davantage sur une future revalorisation du joueur que sur son apport sportif immédiat.

Greenwood finance quasiment tout le mercato

Sur le papier, ces quelque 40 millions d’euros peuvent sembler considérables. Mais l’OM a déjà équilibré ses comptes grâce à une vente majeure : celle de Mason Greenwood.

L’attaquant anglais a rejoint Fenerbahçe contre 39 millions d’euros. À elle seule, cette opération couvre presque intégralement les acquisitions définitives de Medina, Weah et Traoré.

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne a également rapporté 1,5 million d’euros. Au total, Marseille a donc récupéré 40,5 millions d’euros grâce à ces deux ventes, contre 39,9 millions dépensés.

Opération Montant Facundo Medina -18 M€ Timothy Weah -14,4 M€ Hamed Junior Traoré -7,5 M€ Mason Greenwood +25 M€ Pierre-Emerick Aubameyang +1,5 M€ Balance provisoire -13,5 M€

Avant la prise en compte des éventuels bonus, commissions et modalités de paiement, le bilan des transferts définitifs reste donc légèrement positif. Une performance intéressante alors que l’OM a sécurisé deux titulaires avec Medina et Weah.

Trois retours qui vont laisser un vide

L’effectif marseillais perd néanmoins plusieurs joueurs importants à la suite de la fin de leur prêt. Ethan Nwaneri retourne à Arsenal, Arthur Vermeeren à Leipzig et Benjamin Pavard à l’Inter Milan.

Ces départs ne rapportent aucune indemnité, mais ils obligeront probablement la direction à intervenir de nouveau. Leur remplacement pourrait rapidement faire grimper les dépenses marseillaises au cours des prochaines semaines.

Le retour de plusieurs joueurs prêtés offre toutefois des solutions supplémentaires à Bruno Genesio. Angel Gomes revient de Wolverhampton, Bamo Meïté de Lorient, Amine Harit de Başakşehir, Faris Moumbagna de Cremonese et Ulisses Garcia de Sassuolo.

Tous ne devraient pas forcément rester. La direction devra déterminer lesquels peuvent intégrer la rotation et lesquels seront de nouveau prêtés ou placés sur la liste des transferts.

L’OM n’a pas fini de dépenser

Avec près de 40 millions d’euros déjà engagés, Marseille donne l’impression d’avoir lancé un mercato particulièrement ambitieux. Mais cette somme correspond essentiellement à la conservation de joueurs déjà présents la saison passée, et non à de véritables renforts supplémentaires.

L’effectif de Bruno Genesio doit encore compenser plusieurs départs majeurs, notamment ceux de Greenwood, Aubameyang, Pavard, Nwaneri et Vermeeren. Le plus gros du recrutement pourrait donc encore être à venir.

Pour le moment, l’OM peut se féliciter d’avoir conservé Medina et Weah sans dégrader sa balance financière. Grâce à la vente XXL de Greenwood, les 40 millions d’euros déjà dépensés sont totalement couverts. Reste désormais à savoir combien Frank McCourt acceptera d’ajouter pour offrir à Genesio les renforts dont il a encore besoin.