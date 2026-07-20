De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian a une priorité absolue avant d’entamer la saison en Ligue 2 en août prochain.

De retour aux commandes du FC Nantes, Michel Der Zakarian ne veut pas perdre de temps. Alors que la préparation estivale bat son plein, le technicien des Canaris a déjà fixé sa priorité absolue avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 2.

Une équipe presque figée dès la première journée

Après un mercato déjà bien lancé, le coach nantais souhaite rapidement mettre en place son équipe type afin de créer des automatismes et d’aborder le championnat avec un maximum de certitudes. Selon Emmanuel Merceron, Michel Der Zakarian veut disposer de son onze de référence dès l’ouverture de la saison.

« L’objectif de Michel Der Zakarian est d’avoir son quasi 11 définitif pour la 1ère journée de L2. On peut donc s’attendre à beaucoup de mouvements dans les 3 prochaines semaines », a-t-il glissé sur X. Une stratégie qui illustre parfaitement la méthode de l’entraîneur du FC Nantes. Habitué à s’appuyer sur une ossature stable, Der Zakarian préfère construire son équipe très tôt plutôt que de modifier constamment ses repères au fil des semaines.

Un mercato qui va encore s’accélérer au FC Nantes

Cette volonté implique forcément une accélération sur le marché des transferts. Le FC Nantes a déjà enregistré plusieurs renforts, mais certains postes restent à renforcer, notamment celui de latéral gauche, identifié comme une priorité depuis plusieurs semaines. D’autres ajustements pourraient également intervenir selon les opportunités du marché et les éventuels départs. La direction sportive travaille donc activement pour permettre à son entraîneur de disposer d’un groupe quasiment définitif avant le début du championnat.

Au-delà des recrues, l’objectif est surtout de permettre aux futurs titulaires d’accumuler un maximum de temps de jeu ensemble durant les derniers matches amicaux. Michel Der Zakarian accorde une grande importance aux automatismes, à la solidité défensive et à l’équilibre collectif. Plus son équipe sera stabilisée tôt, plus elle aura de chances de réussir son entame de saison. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, où chaque point compte, un bon départ peut rapidement faire la différence dans la course à la remontée. Au FC Nantes, la concurrence est désormais lancée.