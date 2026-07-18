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FRANCE

FC Nantes : les Canaris s’inclinent face au FC Lorient en amical

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 19:20
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Le FC Nantes s’est incliné face au FC Lorient (1-0) ce samedi en match amical à Vannes.

Le FC Nantes poursuit sa préparation avec une défaite face au FC Lorient. Opposés aux Merlus au Stade du Pérenno à Vannes, les Canaris ont livré une prestation sérieuse mais ont manqué de réalisme.

Le seul but de la rencontre est intervenu en première période. À la 25e minute, Théo Le Bris a donné l’avantage à Lorient d’une tête sur corner, laissant les Nantais courir après le score.

Prochain rendez-vous pour les Canaris, ce mercredi à 17h30 face à La Roche VF au Stade Moreau Desfarges, à La Baule.

La composition nantaise :
Dupé, Guilbert (c), Perrin, Tati, Lamy, Sissoko (puis Younoussa, 45′), Deuff, Leroux, Benhattab, Corredor, Ganago.
La composition nantaise à partir de la 60′ :
Mirbach, Amian (c), Doucouré, Ali Yousuf, Guirassy, Lepenant, Gomes, Younoussa, Tabibou, Ziani, Abline.

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