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FRANCE

FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Lepenant a tranché pour son avenir !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 09:40
Johann Lepenant sous le maillot du FC Nantes

Selon nos informations, le milieu de terrain du FC Nantes, Johann Lepenant, aimerait partir du club cet été si une bonne opportunité se présente.

Valorisé à 7 millions d’euros par Transfermarkt et quatrième plus forte valeur marchande de l’effectif du FC Nantes derrière Tylel Tati, Matthis Abline et Louis Leroux, Johann Lepenant fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club des bords de l’Erdre cet été. Recruté définitivement par le FCN à l’été 2025 contre 2,5 millions d’euros, le milieu de terrain de 23 ans sort d’une saison contrastée avec les Canaris, conclue avec 0 but et 1 passe décisive en 30 matchs toutes compétitions confondues, même s’il s’est montré plus à son avantage lors de la seconde partie de saison.

Lepenant préfère partir, mais ne forcera rien

Selon nos informations, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est plus que jamais ouvert à un départ du FC Nantes d’ici la fin du mercato estival si une offre intéressante venait à arriver, lui qui a vu son salaire baisser après la relégation du club en Ligue 2. Pour autant, Johann Lepenant, très respectueux du FCN, ne compte pas forcer son départ, contrairement à un certain Mostafa Mohamed, qui a séché tous les entraînements depuis la reprise, le 24 juin dernier, afin de pousser les dirigeants nantais à le laisser partir.

Comme nous vous l’avions révélé en mai dernier, deux clubs de Ligue 1 surveillent particulièrement sa situation : le Toulouse FC et surtout le FC Lorient.

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