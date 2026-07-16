FC Nantes Mercato : la cinquième recrue est arrivée pour passer sa visite médicale !

Le FC Nantes tient une nouvelle recrue. Libéré de sa dernière année de contrat par le Paris FC, Mathieu Cafaro est arrivé à la Jonelière pour passer sa visite médicale.

Le mercato estival du FC Nantes continue de s’accélérer. Après les arrivées de Wilitty Younoussa, Maxime Dupé, Lucas Perrin et plus récemment Killian Corredor, les Canaris sont sur le point d’enregistrer une cinquième recrue avec Mathieu Cafaro. Le milieu offensif de 29 ans est arrivé à la Jonelière afin de passer sa visite médicale, dernière étape avant l’officialisation de son transfert, comme le rapporte Ouest-France.

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en 2027, Cafaro a été libéré de sa dernière année de bail afin de rejoindre librement le club nantais. Il doit parapher un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Une officialisation dans les prochaines heures

Malgré une saison 2025-2026 compliquée, avec seulement dix apparitions en Ligue 1 sous les couleurs du Paris FC, le milieu offensif conserve une solide réputation dans le football français. Il a notamment participé à trois montées en Ligue 1, avec le Stade de Reims en 2018, l’AS Saint-Étienne en 2024 puis le Paris FC en 2025. Son expérience et sa polyvalence doivent permettre au FC Nantes d’apporter davantage de créativité dans le secteur offensif.

Avec cette arrivée imminente, le FC Nantes confirme son ambition de bâtir un effectif compétitif pour atteindre ses objectifs cette saison. L’officialisation de la signature de Mathieu Cafaro pourrait intervenir dans les prochaines heures, une fois la visite médicale validée.