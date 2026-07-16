À LA UNE DU 16 JUIL 2026
[20:00]Équipe de France : l’Angleterre déroule le tapis rouge aux Bleus pour la troisième place du Mondial !
[19:40]RC Lens Mercato : après Nawrocki, une cinquième recrue a été bouclée !
[19:20]OM Mercato : mauvais signal pour l’avenir d’Igor Paixão ?
[19:00]OL Mercato : un cador européen tient la corde pour Endrick (Real Madrid)
[18:40]FC Nantes : Michel Der Zakarian annonce une décision radicale pour Mostafa Mohamed
[18:20]RC Lens Mercato : une quatrième recrue sur le point de signer, c’est une surprise
[18:00]OM, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : nouveau rebondissement pour Bentaleb
[17:40]RC Lens Mercato : un défenseur signe jusqu’en 2030 (officiel)
[17:20]FC Nantes Mercato : la cinquième recrue est arrivée pour passer sa visite médicale !
[17:00]Stade Rennais Mercato : une ancienne priorité va signer… dans un autre club de Ligue 1

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : la cinquième recrue est arrivée pour passer sa visite médicale !

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 17:20

Le FC Nantes tient une nouvelle recrue. Libéré de sa dernière année de contrat par le Paris FC, Mathieu Cafaro est arrivé à la Jonelière pour passer sa visite médicale.

Le mercato estival du FC Nantes continue de s’accélérer. Après les arrivées de Wilitty Younoussa, Maxime Dupé, Lucas Perrin et plus récemment Killian Corredor, les Canaris sont sur le point d’enregistrer une cinquième recrue avec Mathieu Cafaro. Le milieu offensif de 29 ans est arrivé à la Jonelière afin de passer sa visite médicale, dernière étape avant l’officialisation de son transfert, comme le rapporte Ouest-France.

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en 2027, Cafaro a été libéré de sa dernière année de bail afin de rejoindre librement le club nantais. Il doit parapher un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Une officialisation dans les prochaines heures

Malgré une saison 2025-2026 compliquée, avec seulement dix apparitions en Ligue 1 sous les couleurs du Paris FC, le milieu offensif conserve une solide réputation dans le football français. Il a notamment participé à trois montées en Ligue 1, avec le Stade de Reims en 2018, l’AS Saint-Étienne en 2024 puis le Paris FC en 2025. Son expérience et sa polyvalence doivent permettre au FC Nantes d’apporter davantage de créativité dans le secteur offensif.

Avec cette arrivée imminente, le FC Nantes confirme son ambition de bâtir un effectif compétitif pour atteindre ses objectifs cette saison. L’officialisation de la signature de Mathieu Cafaro pourrait intervenir dans les prochaines heures, une fois la visite médicale validée.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot