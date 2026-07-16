Stade Rennais Mercato : une ancienne priorité va signer… dans un autre club de Ligue 1

Annonce dans le viseur du Stade Rennais il y a quelques mois, Ibrahima Ba ne devrait finalement pas rejoindre la Bretagne.

Cité parmi les pistes du Stade Rennes il y a quelques mois, mais aussi de l’OL ces dernières heures par SportMediaset, Ibrahima Ba ne devrait finalement pas porter aucun des deux maillots. Selon les informations croisées de la presse portugaise, le défenseur central sénégalais de 21 ans se rapproche très sérieusement du RC Strasbourg.

Le club alsacien aurait même pris une longueur d’avance dans ce dossier. D’après Record et le journaliste Sebastião Sousa Pinto, les négociations avec Famalicão sont désormais bien avancées autour d’un transfert estimé à 20 millions d’euros, assorti d’un pourcentage de 15 % sur une future revente.

Ce recrutement répondrait à une demande expresse de Hugo Oliveira, nouvel entraîneur strasbourgeois, qui connaît parfaitement le joueur pour l’avoir dirigé au Portugal. Cette relation aurait pesé dans la balance alors que Benfica, également intéressé, s’est récemment heurté au refus du défenseur sénégalais.

Strasbourg va réaliser l’un des plus gros investissements

Révélé sous les couleurs de Famalicão après son arrivée en provenance de Valenciennes à l’été 2024, Ibrahima Ba s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat portugais. Sous contrat jusqu’en 2030, il disposait d’une forte cote sur le marché, avec plusieurs clubs européens à l’affût.

Pour le Stade Rennais et l’OL, cette piste semble donc se refermer définitivement, tandis que Strasbourg s’apprête à réaliser l’un des plus gros investissements de son mercato estival pour renforcer son secteur défensif.