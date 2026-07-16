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FRANCE

Stade Rennais : coup dur pour Franck Haise avant la reprise de la Ligue 1 !

Par Louis Chrestian - 16 Juil 2026, 10:40

L’inquiétude monte au Stade Rennais autour de Brice Samba. Touché au mollet, le gardien international français a été contraint d’écourter sa séance d’entraînement. Des examens médicaux sont désormais programmés pour déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité.

Franck Haise retient son souffle. Alors que le Stade Rennais poursuit sa préparation avant la reprise de la Ligue 1, Brice Samba a quitté prématurément l’entraînement en raison d’une douleur ressentie au mollet.

Par précaution, le portier des Bleus n’est pas allé au bout de la séance. Le club breton attend maintenant les résultats des examens pour savoir s’il s’agit d’une simple alerte ou d’un problème plus sérieux.

Une inquiétude majeure avant la reprise

Cette possible blessure arrive au mauvais moment pour Franck Haise. Le nouvel entraîneur rennais cherche actuellement à mettre en place ses principes et à préparer son équipe pour les premières échéances de la saison. Dans ce contexte, perdre son gardien titulaire représenterait forcément un sérieux contretemps.

Cadre du vestiaire et élément essentiel du projet rennais, Brice Samba occupe une place centrale dans l’équipe. Son expérience, son leadership et sa qualité dans les cages en font l’un des joueurs sur lesquels le technicien français compte particulièrement s’appuyer.

Rennes suspendu aux examens de Samba

Pour le moment, aucune durée d’absence n’a été communiquée. Tout dépendra de la gravité de la douleur et des résultats des examens médicaux. Le staff rennais devrait logiquement éviter de prendre le moindre risque avec son international français pendant la préparation.

À l’approche du retour de la Ligue 1, le Stade Rennais espère désormais recevoir des nouvelles rassurantes. Franck Haise et les supporters bretons croisent les doigts : une indisponibilité prolongée de Brice Samba bouleverserait sérieusement les plans rennais.

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