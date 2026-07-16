RC Lens : le gros coup Obispo se négocie dans la douleur

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens ne lâche rien pour Armando Obispo. À la recherche du successeur de Malang Sarr, le club artésien a placé le défenseur central du PSV Eindhoven tout en haut de sa liste. Malgré plusieurs offres refusées et des négociations particulièrement tendues, les Sang et Or restent déterminés à boucler cette arrivée.

Le recrutement d’un défenseur central gaucher constitue l’une des grandes priorités du mercato lensois. Pour combler le vide laissé par Malang Sarr, les dirigeants recherchent un joueur à la fois puissant, expérimenté et capable de s’adapter immédiatement aux exigences du système lensois.

Armando Obispo répond parfaitement à ce portrait-robot. Formé au PSV Eindhoven, le joueur de 27 ans totalise déjà 112 apparitions en Eredivisie et 14 rencontres en Ligue des champions. Une solide expérience du haut niveau qui séduit particulièrement la cellule de recrutement artésienne.

Obispo, la priorité absolue du Racing

L’international curacien vient également de réaliser une Coupe du monde 2026 particulièrement convaincante. Il s’est notamment distingué lors du match nul obtenu par Curaçao contre l’Équateur en phase de poules (0-0), avec une prestation défensive de très haut niveau.

Gaucher, solide dans les duels et expérimenté, Obispo possède toutes les qualités recherchées par le RC Lens. Sa valeur serait estimée aux alentours de 4 millions d’euros, un montant qui semble accessible pour les finances lensoises.

Mais le PSV ne compte pas faciliter son départ.

🚨 EXCL 🔴🟡 #RCLens |



❗️ Le RC Lens ne lâche pas Armando Obispo 🇨🇼



❌ Les négociations sont très intenses : le PSV a déjà repoussé plusieurs offres



💪 Lens reste déterminé à boucler ce dossier prioritairehttps://t.co/uDBZroMkzA https://t.co/Sgjf27vwj4 pic.twitter.com/suEfxoINLy — Sébastien Denis (@sebnonda) July 16, 2026

Plusieurs offres déjà repoussées

Selon les dernières informations, les discussions entre les deux clubs sont intenses, mais particulièrement compliquées. La direction néerlandaise se montrerait inflexible et aurait déjà refusé plusieurs propositions formulées par le Racing.

Ces premiers échecs n’ont toutefois pas refroidi Jean-Louis Leca et les décideurs lensois. Convaincus qu’Obispo représente le renfort idéal pour remplacer Malang Sarr, ils souhaitent poursuivre les négociations et trouver un accord avec le PSV.

Le bras de fer est donc lancé. Face à la fermeté du club néerlandais, Lens devra probablement consentir un nouvel effort financier. Une chose paraît certaine : le Racing a choisi sa priorité défensive et ne compte pas abandonner aussi facilement.