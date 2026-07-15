OL : gros coup dur mercato signé Malick Fofana

Toujours absent lors de la victoire de l’OL face au Servette FC (2-1), Malick Fofana continue d’inquiéter… et aussi au niveau du mercato.

L’attente se prolonge pour les supporters lyonnais. Alors que Paulo Fonseca avait laissé entendre ces derniers jours que Malick Fofana pourrait effectuer ses premières minutes de la préparation estivale, l’ailier belge n’a finalement pas figuré sur la feuille de match lors du succès de l’Olympique lyonnais contre le Servette FC (2-1).

Après la rencontre, l’entraîneur portugais a tenu à expliquer ce revirement, dans des propos rapportés par Olympique & Lyonnais : « J’ai dit qu’il devait jouer peut-être quelques minutes aujourd’hui et j’essaye toujours de dire un maximum la vérité. »

Le technicien a expliqué qu’un retour avait bien été envisagé avant que la situation n’évolue dans les derniers jours : « On avait programmé Malick pour qu’il soit là ce mercredi soir. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes. Nous ne pouvons pas prendre de risques. »

Une consultation médicale en Angleterre

Au-delà de son absence, ce sont surtout les explications de Paulo Fonseca qui alimentent les interrogations. Le coach lyonnais a confirmé que le dossier médical de son joueur faisait actuellement l’objet d’une nouvelle expertise.

Selon lui, des chirurgiens consultés en Angleterre doivent désormais échanger avec les spécialistes qui avaient réalisé son opération à Lyon, afin de déterminer la marche à suivre : « Je pense que les chirurgiens qui ont vu Malick ces derniers jours en Angleterre vont faire un meeting avec les chirurgiens qui ont fait l’opération à Lyon. J’espère que tout ira bien. »

Le mercato de l’OL impacté ?

Fonseca a également révélé que le Belge n’avait jamais totalement retrouvé son confort physique depuis la reprise. Tout en saluant son investissement quotidien, il a reconnu que les douleurs persistaient : « Il a continué à travailler pour progresser. Mais la vérité est qu’il a commencé cette saison avec des douleurs et les chirurgiens ont besoin de faire le point pour savoir où aller. »

Initialement espéré pour la préparation estivale, le retour de Malick Fofana ne semble plus pouvoir être fixé à une date précise. Un petit coup dur également pour le mercato de l’OL, qui comptait sans doute sur une belle vente de Fofana cet été. Mais si l’ailier continue d’être absent, il risque bien de repartir pour au moins six mois à Lyon.

Paulo Fonseca conserve malgré tout un mince espoir de revoir rapidement son ailier réintégrer le groupe, mais les dernières déclarations du technicien traduisent une forme de résignation face à un dossier médical qui continue de s’éterniser.