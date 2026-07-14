OL Mercato : Chermiti a tranché entre Lyon et les Glasgow Rangers !

Youssef Chermiti (Glasgow Rangers), qui fait l’objet d’une offre de l’OL, aurait pris sa décision pour son avenir.

Pour trouver son nouveau numéro 9 et compenser notamment le départ d’Endrick, retourné au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais penserait à l’avant-centre des Glasgow Rangers, Youssef Chermiti, auteur de 15 buts en 30 matchs de championnat la saison dernière avec le club écossais.

Chermiti veut rester aux Rangers

Mais alors que l’OL aurait soumis une première offre de 18,5 millions d’euros aux Glasgow Rangers pour recruter le buteur portugais, ce dernier ne semblerait pas se diriger vers un départ cet été. Selon la presse écossaise, Youssef Chermiti n’envisagerait pas, à l’heure actuelle, de quitter son club durant ce mercato estival et souhaiterait poursuivre l’aventure en Écosse.

De son côté, le troisième du dernier championnat écossais réclamerait pas moins de 24 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur du Sporting Portugal. Un dossier qui s’annonce donc particulièrement compliqué pour l’Olympique Lyonnais…