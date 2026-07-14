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RC Lens Mercato : après Skóraś, une quatrième recrue bien connue du Stade Rennais en approche ?

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 14:00
Metinho sous le maillot du FC Bâle

Le RC Lens serait en très position pour recruter le milieu de terrain du FC Bâle, Metinho.

Le RC Lens accélère son mercato estival. Après avoir déjà recruté Mickaël Cuisance et Thorgan Hazard, le club lensois aurait également bouclé l’arrivée de l’attaquant international polonais Michał Skóraś, en provenance de La Gantoise. En plus de ces trois renforts, le vice-champion de France pourrait également recruter le milieu de terrain congolais du FC Bâle, Metinho.

Metinho entre le RC Lens et Hull City !

Révélé très jeune au Brésil sous les couleurs de Fluminense, Metinho avait rejoint le City Football Group en 2021 avant d’être prêté successivement à Troyes, Lommel puis au Sparta Rotterdam. Transféré définitivement au FC Bâle l’été dernier, le milieu de terrain de 23 ans a réalisé une saison pleine en Suisse, s’imposant comme un élément important de l’entrejeu bâlois grâce à son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant.

En effet, selon les informations de Sky Sport Suisse, le Racing serait à la lutte avec Hull City, promu en Premier League, pour la signature de l’ancien joueur de Troyes. Très intéressés par le profil de Metinho, les dirigeants lensois seraient passés à l’action pour recruter le joueur de 23 ans et avanceraient dans ce dossier. Sky Sport Suisse précise par ailleurs que le milieu de terrain congolais était déjà suivi de près par le Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal.

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