RC Lens Mercato : c’est confirmé, Leca tente l’énorme coup Loïs Openda !

Trois ans après avoir enflammé Bollaert, Loïs Openda pourrait retrouver le maillot du RC Lens !

Le RC Lens n’a pas abandonné l’idée de faire revenir un joueur qui a marqué l’histoire récente du club. Si ce n’était qu’une rumeur depuis plusieurs semaines, c’est désormais confirmé par Foot Mercato : les dirigeants lensois travaillent actuellement sur un possible retour de Loïs Openda, dont la situation à la Juventus ouvre la porte à un départ dès cet été.

Un profil qui coche toutes les cases pour Lens

Parmi ses priorités de recrutement, le Racing ne dirait pas non à un attaquant supplémentaire, capable d’apporter de la vitesse, de la profondeur et une réelle efficacité devant le but. Dans ce contexte, le nom de Loïs Openda s’impose naturellement.

Le Belge connaît parfaitement l’environnement lensois, le stade Bollaert et les attentes du public. Lors de son passage dans le Nord, il avait explosé sous les ordres de Franck Haise en inscrivant 21 buts en Ligue 1, avant de rejoindre le RB Leipzig où il avait confirmé son potentiel offensif. Un choix qui avait déçu bon nombre de supporters à l’époque.

Une relance devenue nécessaire

Après une première partie de carrière en constante progression, l’attaquant traverse une période beaucoup plus délicate. Son passage à la Juventus n’a pas répondu aux attentes (2 buts en 34 matchs) et le club italien serait désormais favorable à un prêt afin qu’il retrouve du temps de jeu et de la confiance.

Pour Lens, cette situation représente une opportunité rare : récupérer un joueur dont les qualités sont déjà connues, sans avoir à investir immédiatement une indemnité de transfert importante.

Le salaire, principal frein du dossier

Si le projet sportif semble séduisant pour toutes les parties, l’équation économique est bien plus complexe.

Les émoluments perçus par Loïs Openda à Turin (environ 625 000 euros bruts mensuels) dépassent largement la politique salariale du RC Lens. Une arrivée ne pourrait donc se concrétiser que si la Juventus acceptait de prendre en charge une partie significative de son salaire pendant la durée du prêt. C’est aujourd’hui le point central des discussions.

Une concurrence qui oblige Lens à accélérer

Les Sang et Or ne sont pas seuls sur le dossier. Plusieurs clubs suivent également la situation de l’international belge, dont Coventry, tandis que l’Olympique Lyonnais s’était lui aussi renseigné ces derniers jours.

Cette concurrence pousse les dirigeants lensois à avancer rapidement afin de convaincre le joueur avant qu’une autre offre ne se concrétise.

Un retour qui enflammerait Bollaert

Au-delà de son impact sportif, le retour de Loïs Openda aurait une forte portée symbolique. Peu de joueurs ont laissé une telle empreinte en une seule saison sous le maillot sang et or, et son profil correspond parfaitement au football que souhaite proposer le RC Lens.

Reste désormais à savoir si les différents acteurs trouveront un terrain d’entente sur le plan financier. Si c’est le cas, le club artésien pourrait bien réussir l’un des transferts les plus marquants de ce mercato estival.