Pronostic France – Espagne : les Bleus vont-ils prendre leur revanche ?

Voici l’analyse complète de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’équipe de France et l’Espagne ont répondu présent lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Opposés respectivement au Maroc et à la Belgique, les Bleus et la Roja ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant sur les scores de 2-0 et 2-1. Les deux sélections se retrouvent ce mardi (21h) pour la première demi-finale de ce Mondial. Les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de prendre leur revanche sur les Espagnols, qui les avaient éliminés en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1).

Coupe du monde 2026 – France vs Espagne

Mardi 14 juillet · 21h · AT&T Stadium

France : une montée en puissance impressionnante

Après un premier tour parfaitement maîtrisé, l’équipe de France confirme qu’elle sera très difficile à déloger dans cette Coupe du monde. Les Bleus ont encore franchi un cap en quart de finale face au Maroc en livrant une prestation très aboutie, aussi bien sur le plan offensif que défensif.

L’attaque française impressionne depuis le début du tournoi. Kylian Mbappé marche sur l’eau et continue d’enchaîner les buts, tandis qu’Ousmane Dembélé, Michael Olise, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni apportent énormément de vitesse, de créativité et d’intensité. Didier Deschamps peut également compter sur un effectif particulièrement riche, capable de faire basculer un match grâce à la profondeur de son banc.

Défensivement, les Tricolores affichent également de solides garanties. La charnière centrale s’est montrée très rassurante face au Maroc et Mike Maignan confirme son statut de dernier rempart de très haut niveau. Face à une Espagne qui monopolise souvent le ballon, la France devra toutefois rester très disciplinée et exploiter au maximum les espaces laissés dans le dos de la défense adverse.

Espagne : la maîtrise collective comme principal atout

Championne d’Europe en titre, l’Espagne poursuit son parcours avec beaucoup de sérénité. Si la Roja a davantage souffert face à la Belgique qu’au tour précédent contre le Portugal, elle a une nouvelle fois démontré sa capacité à contrôler le rythme des rencontres grâce à une possession de balle largement supérieure à celle de ses adversaires.

Le collectif espagnol constitue sa principale force. Autour de Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams ou encore Dani Olmo, les hommes de Luis de la Fuente disposent d’une qualité technique exceptionnelle et sont capables de confisquer le ballon durant de longues séquences.

L’Espagne devra néanmoins se montrer beaucoup plus vigilante dans les transitions défensives. Face à la vitesse de Mbappé, Dembélé ou Olise, chaque perte de balle pourrait coûter très cher. La Roja cherchera donc probablement à imposer son rythme afin d’empêcher les Bleus de développer leur jeu de contre-attaque.

Les confrontations entre les deux nations

La France et l’Espagne entretiennent l’une des plus grandes rivalités du football européen. Les deux sélections se sont affrontées à de nombreuses reprises dans des matchs à très fort enjeu.

Sur les cinq dernières confrontations officielles :

France : 2 victoires

Espagne : 3 victoires

Match nul : 0

La dernière opposition remonte à la demi-finale de l’Euro 2024. Menés après l’ouverture du score de Randal Kolo Muani, les Espagnols avaient renversé les Bleus (2-1) grâce notamment à un but exceptionnel de Lamine Yamal avant de remporter la compétition quelques jours plus tard.

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Espagne : Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Dani Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (France) : Déjà décisif à de nombreuses reprises depuis le début de la compétition, le capitaine des Bleus représente le principal danger pour la défense espagnole. Sa vitesse dans la profondeur et sa capacité à faire la différence sur une accélération pourraient être déterminantes face à une Roja qui défend souvent très haut.

Lamine Yamal (Espagne) : Malgré son jeune âge, l’ailier du FC Barcelone est déjà l’un des leaders offensifs de la sélection espagnole. Percutant, imprévisible et très juste techniquement, il sera l’une des principales menaces pour la défense française, comme il l’avait déjà été lors de l’Euro 2024.

Les tendances des cotes : léger avantage France

Issue Cote Probabilité Victoire de la France 2,35 43 % Match nul 3,30 28 % Victoire de l’Espagne 3,30 29 %

Les bookmakers voient un duel extrêmement équilibré, mais accordent un léger avantage aux Bleus, notamment grâce à leur puissance offensive et à leur efficacité depuis le début de la compétition.

Nos pronostics pour France – Espagne

Moins de 2,5 buts : L’enjeu d’une place en finale pourrait rendre cette rencontre particulièrement fermée. Les deux sélections disposent d’organisations défensives solides et devraient avant tout éviter de se découvrir trop rapidement.

Kylian Mbappé buteur : Dans une compétition où il enchaîne les performances de très haut niveau, le capitaine français semble être l’homme le plus susceptible de faire basculer cette demi-finale. Sa vitesse et sa qualité de finition peuvent faire très mal à une défense espagnole qui évolue souvent très haut.

Score possible

1-0 pour la France : Cette demi-finale devrait se jouer sur des détails entre deux des meilleures équipes du tournoi. Dans une rencontre très tactique et disputée, les Bleus pourraient faire la différence grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé ou sur une transition rapide pour décrocher leur qualification en finale.