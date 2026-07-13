OM Mercato : Riyad Mahrez envoyé à Marseille !

De nombreux supporters de l’OM aimeraient voir Riyad Mahrez, libre comme l’air cet été, débarquer à Marseille.

Après trois saisons passées en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Ahli, Riyad Mahrez est désormais libre de tout contrat. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Manchester City souhaiterait effectuer son retour en Europe cet été, lui qui a célébré ses 35 ans en début d’année.

Un possible arrivée de Mahrez à l’OM fait débat

Souvent associé à l’Olympique de Marseille depuis le début de sa carrière en raison de son attachement au club phocéen, Riyad Mahrez fait rêver une partie des supporters marseillais. Marwan Belkwacem, suiveur de l’OM, se montre toutefois beaucoup plus réservé, à l’image de nombreux autres observateurs. « Le cœur dit oui, la raison dit non. Je le vois régulièrement ces dernières années et physiquement, c’est incompatible avec ce qu’exige la performance en Ligue 1 à mon sens », a-t-il lancé sur X.

Si le talent de l’international algérien ne fait aucun doute, son état physique et sa capacité à enchaîner les efforts à haute intensité interrogent avant un éventuel retour dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1. De quoi alimenter le débat autour d’une possible arrivée de Mahrez à Marseille cet été.