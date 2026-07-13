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FRANCE

OM Mercato : après Greenwood, la deuxième grosse vente de l’été déjà connue ?

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 11:00
Quinten Timber sous le maillot de l'OM

Après Mason Greenwood, un autre cadre de l’OM pourrait prendre la direction de la Turquie cet été : Quinten Timber.

Sauf contretemps de dernière minute, l’Olympique de Marseille devrait boucler dans les prochaines heures le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe. L’ailier droit anglais devrait rejoindre le club turc contre 45 millions d’euros, plus des bonus. Le club phocéen ne détenant que 60 % des droits de l’ancien joueur de Manchester United, ce sont seulement 27 millions d’euros qui devraient entrer dans les caisses marseillaises grâce à ce transfert.

Après Greenwood, Timber vers la Turquie ?

En difficulté sur le plan financier cet été et contraint de vendre avant de recruter, l’OM pourrait bientôt enregistrer une autre importante vente après celle de Mason Greenwood, là encore en direction de la Turquie. En effet, selon le média turc Yeni Asir, Quinten Timber figurerait parmi les priorités de Beşiktaş lors de ce mercato estival. Le quatrième du dernier championnat de Turquie devrait prochainement prendre contact avec les dirigeants marseillais afin d’entamer les négociations.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato hivernal contre seulement 4,5 millions d’euros, le milieu de terrain néerlandais est désormais valorisé à 25 millions d’euros, après avoir notamment disputé la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas. Une vente à ce montant permettrait au club olympien de réaliser une importante plus-value en seulement quelques mois.

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