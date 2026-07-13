FC Nantes Mercato : Abline a un faible pour un club de L1, les Kita ont tranché pour Benhattab !

Matthis Abline et Yassine Benhattab sont tous deux des candidats à un départ du FC Nantes cet été.

Comme nous vous l’avons relayé la semaine dernière, le FC Nantes devrait désormais concentrer ses efforts sur les ventes après avoir déjà bouclé quatre recrues estivales (Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor), avant d’éventuellement reprendre son mercato dans le sens des arrivées. Les dirigeants nantais pourraient notamment accélérer le dossier du départ de Matthis Abline.

Abline se verrait bien au Paris FC

L’ancien Rennais figurerait notamment dans le viseur du Paris FC, qui aurait déjà transmis une offre de 23 millions d’euros au FCN. Selon Le Parisien, l’attaquant des Canaris serait très attiré par le projet du club francilien. Mais ce ne serait pas tout, puisque le joueur de 23 ans attendrait surtout qu’un club parvienne à trouver un accord avec les dirigeants nantais afin de pouvoir franchir un nouveau cap dans sa carrière dès cet été.

Benhattab vers un départ ?

Dans le sens des départs, Yassine Benhattab pourrait également quitter le FC Nantes au cours de ce mercato estival. D’après nos confrères de Ouest-France, la direction nantaise n’hésiterait pas à céder l’ailier droit français de 23 ans en cas d’offre jugée satisfaisante. De retour d’un prêt au Stade de Reims, Benhattab a toutefois marqué des points lors du premier match de préparation des Canaris face au FC Fleury (victoire 5-0), en inscrivant notamment un magnifique but qui pourrait encore attirer un peu plus les convoitises.