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FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : Laporta donne sa réponse à Paris pour Ferran Torres

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 10:20
Ferran Torres lors d'Espagne - Belgique

Le président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé sur l’intérêt du PSG pour Ferran Torres.

Pour pallier le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le Paris Saint-Germain se serait tourné vers l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, un profil particulièrement apprécié par l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Un accord de principe aurait même déjà été trouvé entre l’international espagnol et le club de la capitale.

Laporta répond à la rumeur Ferran Torres au PSG

S’il décide de concrétiser cette piste, le PSG devra encore trouver un accord avec le Barça, alors que Ferran Torres n’a plus qu’un an de contrat avec le club blaugrana. Interrogé ce dimanche soir par plusieurs médias espagnols, Joan Laporta a réagi à la rumeur envoyant l’attaquant espagnol au PSG. « J’ai entendu et lu des choses. Nous n’avons aucune confirmation. Nous sommes ravis de l’avoir. À chaque fois qu’il entre sur le terrain, c’est un danger. Nous avons d’excellents joueurs », a répondu le président du FC Barcelone.

Pour rappel, selon le quotidien catalan Sport, le double champion d’Europe ne souhaiterait pas payer les 50 millions d’euros réclamés par le Barça pour l’ancien joueur de Manchester City et pourrait prochainement transmettre une première offre estimée à environ 28 millions d’euros.

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