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FRANCE

FC Barcelone Mercato : l’offre du Barça pour Adeyemi a fuité !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 22:30
Karim Adeyemi sous le maillot du Borussia Dortmund

La première offre du Barça pour Karim Adeyemi serait de 20 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus.

Le FC Barcelone est passé à l’action pour recruter l’ailier droit du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, qui aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le club blaugrana. Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, le Barça aurait soumis une première offre officielle au club allemand afin de racheter la dernière année de contrat de l’international allemand. Les dirigeants catalans souhaiteraient rapidement boucler ce dossier afin d’offrir à leur entraîneur une nouvelle arme offensive avant la reprise de la saison. De son côté, Karim Adeyemi ferait du FC Barcelone sa priorité et attendrait désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

Une offre de 30 M€ bonus compris

Selon le compte X Actualité Barça, la proposition formulée par le champion d’Espagne en titre s’élèverait à 20 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus. Une offre qui resterait toutefois inférieure aux attentes du Borussia Dortmund, lequel espérerait récupérer une indemnité plus importante malgré la situation contractuelle de son joueur. Les discussions entre les deux clubs devraient donc se poursuivre dans les prochains jours afin de tenter de rapprocher les positions. Si un accord venait à être trouvé, Karim Adeyemi deviendrait la deuxième recrue estivale du Barça après Anthony Gordon.

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