Le PSG et le FC Barcelone, qui suivent Folarin Balogun (AS Monaco, 25 ans) au mercato estival, voit surgir un scandale autour de l’attaquant des États-Unis à la Coupe du Monde 2026.

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le nom de Folarin Balogun circule au PSG et du FC Barcelone. Mais l’attaquant américain se retrouve aujourd’hui au cœur d’une polémique qui dépasse largement le cadre du terrain.

Luis Enrique a validé Balogun

Luis Enrique apprécie le profil de l’avant-centre de 25 ans, capable d’apporter vitesse, profondeur et efficacité devant le but. Pourtant, c’est pour une toute autre raison que Balogun fait aujourd’hui la une de l’actualité.

La FIFA a décidé de suspendre pendant un an l’exécution de la sanction infligée à l’attaquant après son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine. Une décision qui lui permet d’être disponible pour le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Belgique, alors qu’il devait initialement purger un match de suspension.

Donald Trump met le feu aux poudres

Si cette décision faisait déjà débat, l’intervention de Donald Trump a totalement relancé la polémique. Sur Truth Social, le président américain a publié un message qui fait énormément réagir : « Merci à la FIFA d’avoir agi comme il se doit et d’avoir réparé une grande injustice ! Président DONALD J. TRUMP. »

Cette prise de parole a immédiatement alimenté les soupçons de nombreux observateurs. Plusieurs journalistes et consultants estiment que ce message donne l’impression d’une FIFA sensible aux pressions politiques, dans un contexte où les relations entre Gianni Infantino et Donald Trump font déjà régulièrement l’objet de critiques.

Une polémique qui prend de l’ampleur

Sur les réseaux sociaux comme dans les médias internationaux, les accusations de « deux poids, deux mesures » se multiplient. Beaucoup s’interrogent sur la différence de traitement avec d’autres joueurs suspendus ces dernières années, dont les sanctions avaient été appliquées sans aucune exception.

Certains vont même jusqu’à évoquer un « cadeau » fait à la sélection américaine, pays organisateur de la compétition, alors que la proximité affichée entre Gianni Infantino et Donald Trump continue d’alimenter les débats sur la neutralité de la FIFA.

Le PSG et le FC Barcelone suivent toujours le dossier

Malgré cette tempête médiatique, Folarin Balogun reste un joueur très apprécié sur le marché. Le PSG continue de surveiller son évolution, Luis Enrique estimant que son profil correspond aux besoins offensifs du club parisien.

Mais une chose est certaine : si Balogun venait à être décisif contre la Belgique, cette décision de la FIFA risque de continuer à faire couler énormément d’encre bien au-delà de la Coupe du Monde.