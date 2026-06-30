À LA UNE DU 30 JUIN 2026
[10:20]ASSE : Perrin valide la signature d’un jeune Stéphanois très prometteur !
[10:00]RC Lens Mercato : les supporters indiquent à Toppmöller la voie à suivre avec Malang Sarr 
[09:30]OM : Bonne nouvelle pour Genesio, le feuilleton du banc touche à sa fin !
[09:00]PSG Mercato : Bouaddi (LOSC) pousse déjà un international français vers la sortie !
[08:30]Pronostic Belgique – Sénégal : qui rejoindra les huitièmes ?
[08:00]ASSE, FC Nantes : un énorme rival des Verts et des Canaris fait déjà trembler toute la Ligue 2
[07:00]OM Mercato : Marseille en finale pour une victime de Yamal au FC Barcelone ! 
[06:30]Pronostic Angleterre – RD Congo : un favori du Mondial prêt à tomber ?
[06:00]RC Lens : Thauvin n’est pas la seule arme fatale de Toppmöller 
[05:00]ASSE : les supporters des Verts ont signé un premier tour de force devant Ian Cathro 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Marseille en finale pour une victime de Yamal au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 07:00
Roony Bardghji (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OM et Brighton seraient à la lutte pour s’offrir un jeune talent du FC Barcelone. Un prêt est envisagé pour relancer l’ailier suédois en manque de temps de jeu.

Le mercato de l’OM pourrait s’accélérer sur un dossier particulièrement prometteur. Selon le journal catalan Sport, le club phocéen serait en concurrence directe avec Brighton pour obtenir le prêt de Roony Bardghji (20 ans).

Bardghji déjà suivi par l’OM l’été dernier 

L’ailier du FC Barcelone, considéré comme un grand espoir du football européen, ne bénéficie pas actuellement du temps de jeu espéré en Catalogne en raison de la concurrence directe de Lamine Yamal. Une situation qui pousse le Barça à envisager une solution temporaire pour lui permettre de poursuivre sa progression ailleurs. 

Dans ce contexte, l’OM et Brighton seraient les deux clubs les plus avancés dans les discussions avec la direction barcelonaise. L’idée d’un prêt semble privilégiée par toutes les parties, afin de permettre au joueur de retrouver du rythme et de l’expérience au haut niveau.

Le FC Barcelone privilégie un prêt 

Du côté marseillais, ce profil offensif correspond parfaitement à la volonté de renforcer la créativité et la vitesse sur les ailes. Grégory Lorenzi, en charge du recrutement, verrait en Bardghji une opportunité intéressante sur le marché. Brighton, habitué à miser sur de jeunes talents à fort potentiel, représente toutefois une concurrence sérieuse dans ce dossier. 

Le club anglais dispose d’un projet sportif reconnu pour le développement des jeunes joueurs, ce qui pourrait peser dans la décision finale. Le FC Barcelone, de son côté, privilégie une solution où le joueur pourrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent dans un environnement compétitif, sans pression excessive. Le dossier reste donc ouvert, mais l’intérêt conjoint de l’OM et de Brighton confirme que Roony Bardghji attire déjà l’attention des grands clubs européens malgré son jeune âge.

OMFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, OM