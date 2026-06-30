L’OM et Brighton seraient à la lutte pour s’offrir un jeune talent du FC Barcelone. Un prêt est envisagé pour relancer l’ailier suédois en manque de temps de jeu.

Le mercato de l’OM pourrait s’accélérer sur un dossier particulièrement prometteur. Selon le journal catalan Sport, le club phocéen serait en concurrence directe avec Brighton pour obtenir le prêt de Roony Bardghji (20 ans).

Bardghji déjà suivi par l’OM l’été dernier

L’ailier du FC Barcelone, considéré comme un grand espoir du football européen, ne bénéficie pas actuellement du temps de jeu espéré en Catalogne en raison de la concurrence directe de Lamine Yamal. Une situation qui pousse le Barça à envisager une solution temporaire pour lui permettre de poursuivre sa progression ailleurs.

Dans ce contexte, l’OM et Brighton seraient les deux clubs les plus avancés dans les discussions avec la direction barcelonaise. L’idée d’un prêt semble privilégiée par toutes les parties, afin de permettre au joueur de retrouver du rythme et de l’expérience au haut niveau.

Le FC Barcelone privilégie un prêt

Du côté marseillais, ce profil offensif correspond parfaitement à la volonté de renforcer la créativité et la vitesse sur les ailes. Grégory Lorenzi, en charge du recrutement, verrait en Bardghji une opportunité intéressante sur le marché. Brighton, habitué à miser sur de jeunes talents à fort potentiel, représente toutefois une concurrence sérieuse dans ce dossier.

Le club anglais dispose d’un projet sportif reconnu pour le développement des jeunes joueurs, ce qui pourrait peser dans la décision finale. Le FC Barcelone, de son côté, privilégie une solution où le joueur pourrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent dans un environnement compétitif, sans pression excessive. Le dossier reste donc ouvert, mais l’intérêt conjoint de l’OM et de Brighton confirme que Roony Bardghji attire déjà l’attention des grands clubs européens malgré son jeune âge.