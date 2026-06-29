OM : Mason Greenwood a déjà refusé trois clubs malgré des offres folles !

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mason Greenwood pourrait bien être l’un des grands dossiers du mercato marseillais. Auteur d’une saison impressionnante avec 26 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais attire les convoitises… mais il vient déjà de fermer la porte à trois destinations très lucratives.

Alors que l’OM espère récupérer une somme importante pour assainir sa situation financière, Greenwood semble avoir une idée très précise de la suite qu’il veut donner à sa carrière.

Greenwood refuse trois offres saoudiennes

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Mason Greenwood a rejeté plusieurs propositions venues d’Arabie saoudite depuis la fin de sa saison à Marseille.

Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Diriyah auraient tous tenté leur chance pour l’attaquant de 24 ans. Des offres accompagnées de salaires gigantesques, mais qui n’auraient pas suffi à convaincre l’ancien joueur de Manchester United.

Le message est clair : malgré l’énorme pouvoir financier de la Saudi Pro League, Greenwood ne souhaiterait pas rejoindre le championnat saoudien cet été.

La Roma et Fenerbahçe restent bien placés

En Europe, deux pistes semblent toujours particulièrement sérieuses. L’AS Roma et Fenerbahçe auraient déjà obtenu l’accord de principe du joueur, en attendant de trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille.

Fenerbahçe continuerait notamment d’avancer dans les discussions, selon Sacha Tavolieri. Le club turc croit toujours à ses chances, même si la concurrence romaine pourrait peser dans les prochaines semaines.

Pour Greenwood, rester sur le Vieux Continent semble donc être la priorité. Un choix sportif qui pourrait compliquer les plans de l’OM, forcément tenté par les montants considérables que les clubs saoudiens sont capables de proposer.

L’OM réclame 55 M€ pour son attaquant

Marseille ne compte pas céder son meilleur buteur à n’importe quel prix. Les dirigeants olympiens réclameraient environ 55 millions d’euros pour laisser partir Mason Greenwood.

Un montant important, d’autant que 40 % de la somme récupérée reviendrait à Manchester United, son club formateur. L’OM doit donc vendre cher pour réellement tirer un bénéfice majeur de l’opération.

Le dossier est loin d’être terminé. Greenwood est très courtisé, mais il a déjà fait tomber trois options XXL. Reste désormais à savoir si la Roma ou Fenerbahçe réussiront à convaincre Marseille de lâcher l’une de ses plus grandes stars.