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FRANCE

OM : Genesio balance sur Højbjerg et fracasse le choix de ses dirigeants

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 21:00

Pierre-Emile Højbjerg n’était pas le capitaine de l’OM face à l’Atlético de Madrid ce vendredi. Après la rencontre, Bruno Genesio a reconnu que cette décision venait directement de la direction du club.

Le changement n’est pas passé inaperçu. Pour la dernière sortie de préparation de l’OM, face à l’Atlético de Madrid au Vélodrome (défaite 1-2), Pierre-Emile Højbjerg était bien titulaire, mais sans son habituel brassard de capitaine. Celui-ci a été confié à Timothy Weah, dans une décision qui a rapidement fait parler.

Et Bruno Genesio n’a pas cherché à esquiver le sujet après la défaite marseillaise (1-2). Le nouvel entraîneur de l’OM a expliqué que le choix ne venait pas de lui. « C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien est même allé plus loin, assumant publiquement son désaccord avec cette décision : « Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations. On l’a fait. »

Højbjerg sanctionné après l’épisode Newcastle

Ce changement de capitaine intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de l’international danois. En effet, Højbjerg a refusé de rejoindre Newcastle alors que les deux clubs étaient proches d’un accord autour d’un transfert estimé à environ 15 millions d’euros.

Le retrait du brassard est ainsi lié à ce choix de rester à Marseille, avec une sanction décidée par la direction, alors que l’OM cherche toujours à alléger son effectif et sa masse salariale.

Pour Genesio, cette décision est donc désormais actée, malgré ses réserves. Un épisode qui illustre surtout les tensions qui entourent actuellement l’OM, à une semaine du début de la Ligue 1. Et avec cette déclaration publique de son entraîneur, le cas Højbjerg risque encore de faire parler dans les prochains jours.

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