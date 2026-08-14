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FRANCE

OM : Le prix de 20 M€ refroidit déjà Bologne !

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 12:23
OM : Le prix de 20 M€ refroidit déjà Bologne !

L’OM poursuit son dégraissage et Leonardo Balerdi fait partie des cadres susceptibles de partir cet été. Mais la somme réclamée par la direction phocéenne aurait refroidi Bologne, intéressé par le défenseur argentin.

Bologne se renseigne pour Balerdi

On vous en parlait mercredi : cinq nouveaux départs pourraient encore secouer le mercato marseillais. Le dossier Leonardo Balerdi connaît désormais un développement concret puisque Bologne s’intéresse au défenseur central de 27 ans.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, l’international argentin fait partie des joueurs capables de rapporter une somme importante. Selon les informations relayées par Foot01, le club phocéen réclamerait 20 millions d’euros pour le laisser partir.

Les 20 M€ réclamés refroidissent les Italiens

Cette valorisation n’aurait pas convaincu les Rossoblu. Bologne jugerait le prix trop élevé pour un joueur qui a manqué de constance la saison dernière. La position italienne oblige donc l’OM à mesurer l’écart entre ses attentes et la réalité du marché.

Le dégraissage marseillais a déjà connu plusieurs rebondissements, notamment avec l’échec du départ de Nayef Aguerd vers la Real Sociedad.

Une cote en nette baisse

Le montant demandé pour Balerdi interpelle d’autant plus que ses dirigeants l’avaient valorisé jusqu’à 50 millions d’euros par le passé. Les chiffres divisent désormais et témoignent d’une baisse sensible de sa cote après une saison difficile.

L’OM reste en position de négocier grâce au contrat longue durée de son ancien capitaine. Mais sa nécessité de vendre peut inciter Bologne, comme d’éventuels autres courtisans, à patienter pour obtenir une baisse du prix. À 20 millions d’euros, le dossier semble pour l’instant bloqué.

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