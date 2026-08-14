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FRANCE

FC Barcelone : le dossier à 80 M€ prend un tournant très personnel !

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 11:22
FC Barcelone : le dossier à 80 M€ prend un tournant très personnel !

Rodri aurait demandé à Manchester City de différer sa reprise de l’entraînement, le temps que les négociations avec le FC Barcelone aboutissent. Le milieu espagnol affiche désormais clairement sa volonté de rallier la Catalogne, sans aller au bras de fer avec les Citizens.

Rodri demande un délai à Manchester City

On vous en parlait jeudi : Manchester City avait encore repoussé une proposition de 60 M€ du FC Barcelone. Le dossier connaît désormais un nouveau développement puisque Rodri aurait demandé à son club l’autorisation de ne pas reprendre immédiatement l’entraînement.

Selon Sport, comme le rapporte Foot Mercato, l’international espagnol souhaite attendre l’issue des négociations entre les deux formations. Aucun accord définitif n’a toutefois encore été trouvé.

Le milieu espagnol veut rejoindre le Barça

Les positions se seraient rapprochées ces derniers jours et Rodri ne cacherait plus son envie de rejoindre le Barça. Une volonté forte, mais pas question pour le champion du monde d’engager un bras de fer : si Manchester City refuse sa demande, il reprendra normalement l’entraînement.

Son retour en Angleterre ne change rien

Après avoir passé la journée de jeudi à Madrid, Rodri a pris la direction de l’Angleterre dans la soirée. Aperçu à l’aéroport avant d’embarquer sur un vol pour Liverpool, le milieu de terrain entend respecter ses obligations tant que son transfert n’est pas bouclé.

Ce retour ne remet donc pas en cause son choix. Le FC Barcelone doit maintenant trouver un terrain d’entente financier avec Manchester City, qui réclamerait 80 M€, pour permettre à Rodri de rallier la Catalogne dans les prochains jours.

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