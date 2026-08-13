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FRANCE

FC Barcelone : City rejette encore 60 M€ et fait monter les enchères !

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 11:51
FC Barcelone : City rejette encore 60 M€ et fait monter les enchères !

Le FC Barcelone devra encore patienter pour boucler l’arrivée de Rodri. Manchester City a refusé une deuxième offre catalane estimée à 60 M€ et maintient une exigence nettement supérieure.

Une deuxième proposition repoussée

On vous en parlait mercredi : le Barça avait accéléré dans le dossier Rodri, avec l’espoir de finaliser rapidement son arrivée. Le dénouement n’interviendra finalement pas ce vendredi.

D’après The Times, Manchester City a refusé une deuxième proposition d’environ 60 M€. Les Skyblues réclameraient 70 M€, auxquels devraient s’ajouter plusieurs bonus, pour libérer l’international espagnol de sa dernière année de contrat.

City attend jusqu’à 80 M€

Les chiffres divergent légèrement selon les sources. Le Daily Star évoque un montant pouvant atteindre 82 M€, tandis que les dernières informations relayées par Foot Mercato confirment surtout que l’offre barcelonaise reste insuffisante.

À 30 ans, Rodri est actuellement valorisé à 55 M€ par Transfermarkt. City entend toutefois profiter de son statut de champion du monde et de l’intérêt appuyé du Barça pour faire grimper les enchères.

Le Barça reste confiant

Ce nouveau refus ne remet pas encore l’opération en cause. La communication entre les deux clubs resterait bonne et les dernières discussions auraient été constructives. Le milieu espagnol s’est également mis d’accord avec son probable futur employeur.

Le Barça espère désormais réduire l’écart grâce à une nouvelle formule comprenant davantage de bonus. Le dossier pourrait aussi dépendre de la capacité de Manchester City à avancer sur Enzo Fernandez, déjà présenté comme le possible successeur de Rodri. Le transfert semble toujours en bonne voie, mais le calendrier initial a clairement pris du retard.

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