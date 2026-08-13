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FRANCE

RC Lens : le rendez-vous manqué de Thauvin avec Montpellier refait surface

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 11:31
RC Lens : le rendez-vous manqué de Thauvin avec Montpellier refait surface

Avant de retrouver la Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, Florian Thauvin avait proposé ses services à Montpellier. Laurent Nicollin a expliqué pourquoi le MHSC n’avait finalement pas donné suite malgré de bons échanges avec l’international français.

Thauvin avait directement appelé Nicollin

De retour en France après ses expériences au Mexique et en Italie, Florian Thauvin a parfaitement relancé sa carrière au RC Lens. Mais avant de rejoindre les Sang et Or, le champion du monde 2018 avait tenté d’ouvrir une autre porte en Ligue 1.

Dans le documentaire Charbonneurs de Ligue 1+, l’ancien Marseillais raconte avoir appelé à deux reprises Laurent Nicollin. « Je viendrai pour le salaire que tu me donnes », avait-il notamment assuré au président montpelliérain. Après un premier échange encourageant, Thauvin affirme ne plus avoir obtenu de réponse.

Une opportunité inaccessible pour Montpellier

Interrogé par RMC, Laurent Nicollin a livré sa version de cet épisode, relayée par Lensois.com. Le dirigeant assure avoir conservé de très bons rapports avec le joueur de 33 ans, qu’il a eu plusieurs fois au téléphone et avec lequel il échange encore ponctuellement par SMS.

Le président du MHSC reconnaît toutefois que le dossier n’était pas réalisable : « Il y a des opportunités qu’on peut faire et d’autres qu’on ne peut pas faire. » Une explication essentiellement liée aux possibilités du club héraultais, sans que Nicollin ne détaille davantage les raisons de ce rendez-vous manqué.

Lens a finalement raflé la mise

Montpellier n’a pas donné suite, mais le RC Lens a su offrir à Thauvin la possibilité de revenir en Ligue 1. Un choix payant pour l’international tricolore, dont la saison sous le maillot sang et or a été saluée par Laurent Nicollin : « J’en suis heureux et ravi pour lui. »

Après plusieurs saisons loin de la France, Thauvin a donc trouvé à Lens le projet que Montpellier ne pouvait pas lui proposer. Une trajectoire réussie, même si sa situation chez les Sang et Or a également suscité quelques interrogations.

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