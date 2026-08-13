RC Lens : La réserve confirme, une recrue marque déjà des points

La réserve du RC Lens poursuit sa préparation sur une bonne dynamique. Victorieuse de Valenciennes (1-0), la jeune formation artésienne a également pu mesurer les premiers pas convaincants d’Hugo Bayomog.

Seddik fait encore la différence

Nouveau match de préparation et nouveau succès pour les joueurs de Vincent Carlier. Sous une forte chaleur, les Sang et Or ont dominé la réserve de Valenciennes (1-0) au terme d’une rencontre sérieuse, selon les informations de Lensois.com.

Contrairement à la double opposition face à Sunderland disputée quelques jours plus tôt, aucun joueur professionnel n’est venu renforcer le groupe lensois. L’équipe était entièrement composée d’éléments du centre de formation. Mohamed Seddik (19 ans) a inscrit l’unique but de la rencontre à la 33e minute, confirmant sa bonne forme du moment.

Bayomog réussit ses débuts

Arrivé en provenance du LOSC, Hugo Bayomog a disputé la première période dans l’axe droit d’une défense à trois. Le défenseur de 18 ans s’est montré à son avantage, remportant la grande majorité de ses duels avant de céder sa place à la pause.

Une première sortie encourageante pour celui que le RC Lens est allé chercher chez son voisin lillois. Le jeune défenseur dispose désormais de plusieurs semaines pour poursuivre son adaptation et franchir une nouvelle étape avec la réserve artésienne.

Le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen doit rapporter entre 345 000 et 375 000 euros au RC Lens grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087584122524913859

Une préparation qui avance bien

Cette victoire permet surtout à Vincent Carlier de poursuivre sa revue d’effectif. Plusieurs changements ont été effectués après la pause, avec notamment les entrées de Messaoudi, Adebayo, Drame, Sahli et Rocolat.

Sans renfort venu du groupe professionnel, les jeunes Lensois ont affiché de la solidité et conservé leur avantage jusqu’au bout. Seddik confirme son efficacité, tandis que Bayomog a déjà marqué des points pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.