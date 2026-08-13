Real Madrid : Brahim Diaz saisit sa chance avant la Liga

Le Real Madrid a dominé le Deportivo La Corogne (1-0) mercredi pour son troisième match de préparation. Longtemps discret, le club merengue s’en est remis à Brahim Diaz, buteur juste avant la pause, tandis qu’Eduardo Camavinga a livré une prestation convaincante.

Brahim Diaz débloque un match fermé

À dix jours de la reprise de la Liga contre l’Espanyol, José Mourinho avait aligné plusieurs cadres pour disputer le Trofeo Teresa Herrera. Camavinga formait notamment le double pivot avec Bernardo Silva, derrière un quatuor offensif composé de Brahim Diaz, Arda Güler, Vinicius Jr et Endrick.

Malgré sa maîtrise du ballon, le Real Madrid a longtemps manqué de tranchant. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir Brahim Diaz faire la différence. Après un long dégagement d’Andriy Lunin, l’international marocain a contrôlé de la poitrine avant de traverser le camp galicien et de battre Leo Roman (45e+1).

Une première pour Vinicius sous Mourinho

Cette rencontre marquait également la première titularisation de Vinicius Jr depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène. Revenu récemment à l’entraînement, le Brésilien a toutefois semblé encore à court de rythme.

Vinicius est titulaire pour la première fois sous Mourinho. Le Real Madrid affronte La Corogne en amical. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2087602171076337845

Endrick s’est montré plus dangereux, obligeant Leo Roman à intervenir sur une frappe bien brossée après un service d’Arda Güler. Le contenu offensif est néanmoins resté assez timide, comme le souligne également le compte-rendu de Foot Mercato.

Camavinga rassure, Lunin préserve la victoire

Critiqué lors de ses dernières sorties, Eduardo Camavinga a rendu une copie solide, avec et sans ballon. Après la pause, Federico Valverde, Trent Alexander-Arnold et Carlos Espi ont notamment fait leur entrée, sans permettre au Real de creuser l’écart.

Les Merengues ont même dû compter sur Lunin dans les dernières minutes. Le gardien ukrainien a réalisé une superbe intervention devant Loureiro à la 87e minute pour préserver ce court succès. Le Real Madrid disputera son dernier match amical jeudi contre Schalke 04.