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FRANCE

FC Nantes : Der Zakarian écarte un ailier, le mercato s’accélère

Par Wladimir DELCROS - 12 Août 2026, 23:49
FC Nantes : Der Zakarian écarte un ailier, le mercato s’accélère

Absent avant le déplacement à Laval, Yassine Benhattab ne se trouve actuellement plus à Nantes. Officiellement éloigné pour des raisons personnelles, l’ailier de 23 ans serait désormais poussé vers la sortie.

Benhattab absent jusqu’à nouvel ordre

À deux jours du déplacement à Laval pour la deuxième journée de Ligue 2, Michel Der Zakarian a fait le point sur son groupe. L’entraîneur du FC Nantes a notamment confirmé l’absence de Yassine Benhattab, qui n’est actuellement pas présent dans la Cité des Ducs.

Le technicien arménien a évoqué des « raisons personnelles », sans livrer davantage de précisions. Cette absence est annoncée jusqu’à nouvel ordre et l’ailier droit ne sera donc pas du voyage en Mayenne.

Un départ désormais envisagé

On vous en parlait début juillet : le dossier Benhattab avait déjà connu un sérieux rebondissement sur le marché des transferts. Ce nouvel épisode renforce aujourd’hui la possibilité d’un départ puisque le joueur serait poussé vers la sortie par la direction nantaise.

À 23 ans, le Marseillais dispose d’une valeur marchande estimée à 2 M€ par Transfermarkt, son plus haut niveau. Son avenir au sein de la maison Jaune et Verte apparaît toutefois plus incertain que jamais à quelques semaines de la fermeture du mercato.

Deux forfaits confirmés pour Laval

Michel Der Zakarian devra également composer sans Fabien Centonze et Sekou Doucouré. Touché au genou pendant la préparation, le latéral droit n’a pas participé à l’entraînement de mercredi. Le jeune milieu malien est, lui, en délicatesse avec une cuisse.

Ali Yousuf s’entraîne normalement mais ne sera pas convoqué, sur décision du club. Après son entame de championnat, le FC Nantes se présentera donc à Laval avec un groupe déjà remanié et un dossier Benhattab qui prend clairement la direction d’une séparation.

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