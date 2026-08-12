FC Nantes : Laval affiche ses ambitions avant la grande affiche de Ligue 2

Battu à Rodez pour son entrée en lice, le Stade Lavallois entend réagir vendredi face au FC Nantes. Budget, mercato et objectif barrages : le président Laurent Lairy assume les ambitions des Tango avant cette première à domicile.

Un budget porté à 9,5 M€

Dans un entretien relayé par Morning Foot, Laurent Lairy a dressé un état des lieux précis du club mayennais. Le budget atteint désormais 9,5 millions d’euros, tandis que la masse salariale a augmenté de 10 % pour retrouver son niveau de la saison 2024-2025.

Le dirigeant lavallois regrette toutefois la chute des droits TV, passés selon lui de 4,2 à environ 1,3 million d’euros. Une baisse qu’il relie aux décisions prises ces dernières années par la Ligue de football professionnel.

Le mercato est quasiment terminé

Après neuf arrivées, Laval ne prévoit plus de mouvement majeur d’ici au 1er septembre. « L’effectif est formé », a annoncé Lairy, qui n’envisage pas non plus de recruter pour compenser la blessure de Mattéo Commaret. Le milieu de 24 ans devrait retrouver les terrains sous huit à dix semaines.

Du côté du FC Nantes, Michel Der Zakarian devra composer sans Yassine Benhattab, absent du club pour raisons personnelles jusqu’à nouvel ordre.

Yassine Benhattab ne se trouve pas à Nantes et est absent du club pour « raisons personnelles » jusqu’à nouvel ordre, annonce Michel Der Zakarian. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2087486356956062160

Laval vise toujours les barrages

Malgré la défaite à Rodez (3-1), marquée par l’expulsion de Sidi Bane dès la 18e minute, le président des Tango reste satisfait du groupe construit cet été. Le jeune Ethan Clavreul, buteur en 24 minutes pour son premier match de la saison, symbolise notamment les progrès du centre de formation.

Lairy ne cache pas son objectif : terminer dans la première partie du classement et « grappiller des barrages voire plus si affinité ». Face à des Canaris attendus au tournant en Ligue 2, Laval veut déjà montrer qu’il n’a aucun complexe.