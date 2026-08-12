Débarqué du FC Nantes faute de résultats cet hiver, Ahmed Kantari a trouvé un nouveau challenge particulièrement clinquant.

Le parcours d’Ahmed Kantari va connaître un nouveau chapitre. Quelques mois après son départ du FC Nantes, l’ancien défenseur international marocain vient en effet de retrouver un poste particulièrement exposé. La Fédération royale marocaine de football a officialisé sa nomination à la tête de la sélection nationale U17.

Kantari rebondit avec les U17 du Maroc

Ahmed Kantari prend donc les commandes des Lionceaux de l’Atlas. Cette nomination s’inscrit dans la volonté de la Direction technique nationale marocaine de valoriser des techniciens nationaux disposant d’une expérience importante du football professionnel. Un choix qui peut surprendre compte tenu de son expérience récente en club. Kantari avait rejoint le FC Nantes dans le staff technique avant d’être nommé entraîneur principal en décembre 2025. Il a finalement quitté ses fonctions en mars 2026.

Chez les supporters du FC Nantes, cette nomination a forcément provoqué quelques réactions. Son passage sur le banc des Canaris n’avait pas convaincu une partie du public, notamment concernant les résultats et les choix tactiques. Les supporters nantais ont donc été nombreux à s’interroger face à ce rebond inattendu : « Ils ne doivent pas avoir la télé là-bas, c’est la seule explication possible », a ainsi ironisé un supporter. Un autre a lancé : « Il doit avoir de bons contacts, c’est dingue de trouver un poste vu son faible niveau tactique ! » Et un troisième d’ajouter : « Les mecs ont de sacrés bons agents quand même. » Des réactions évidemment très critiques, qui témoignent surtout du souvenir laissé par son passage sur le banc nantais.

Un passage qui laisse des souvenirs contrastés au FC Nantes

La Fédération marocaine ne s’est toutefois pas arrêtée à son expérience récente à Nantes. Ahmed Kantari possède un parcours assez riche, aussi bien comme joueur que comme entraîneur. Ancien international marocain, il a notamment travaillé à Valenciennes, à Nottingham Forest aux côtés de Sabri Lamouchi et à Al-Duhail. Il dispose également de la licence UEFA Pro. Son expérience dans différents environnements pourrait donc être un argument important pour accompagner les jeunes internationaux marocains.

La mission de Kantari ne sera pas anodine. Les U17 marocains représentent une génération particulièrement suivie par la fédération, avec l’objectif de préparer les futurs joueurs de la sélection A. Le nouveau sélectionneur devra donc rapidement prendre ses marques et travailler sur le développement d’une génération appelée à alimenter les équipes nationales marocaines dans les prochaines années. Pour Kantari, il s’agit aussi d’une belle occasion de relancer sa carrière après son expérience compliquée à Nantes.