Pablo Pagis, nouvel attaquant du Paris FC, revient sur sa décision de quitter, à 23 ans, Lorient, où il a été formé et a découvert la Ligue 1. Et sur ses opportunités écartées au mercato estival.

Le mercato estival a offert plusieurs possibilités à Pablo Pagis. Après plusieurs années passées à Lorient, où il a été formé et a découvert la Ligue 1, le joueur de 23 ans a décidé de tourner la page. L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais faisaient notamment partie des clubs intéressés par son profil. Mais c’est finalement le Paris FC qui a remporté la bataille.

Pagis avait besoin d’un nouveau départ

Le club de la capitale a déboursé 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pablo Pagis est revenu sur les raisons de son choix : « J’avais besoin d’un renouveau. Ça faisait quand même huit, neuf ans que j’étais au club, j’y ai été formé, j’y ai tout connu. » Après avoir grandi au sein de la formation lorientaise, le joueur ressentait donc le besoin de découvrir un nouvel environnement. Un changement devenu nécessaire après plusieurs années dans le même club.

La proposition parisienne aurait rapidement séduit Pagis. « Le Paris FC s’est présenté avec un projet hyper ambitieux. Dans ma carrière, je trouve que je n’ai pas brûlé d’étape, j’y suis toujours allé crescendo. Et cette étape-là est arrivée au bon moment », a-t-il poursuivi. Le joueur estime ainsi que son transfert s’inscrit dans la continuité de sa progression. Après avoir franchi progressivement les différentes étapes à Lorient, il considère désormais son arrivée au Paris FC comme le challenge idéal pour poursuivre son développement.

L’assise financière du Paris FC l’a séduit

Quitter Lorient n’a évidemment pas été simple pour Pagis. Le joueur y avait passé une grande partie de sa carrière et connaissait parfaitement son environnement : « Même si la décision n’a pas été facile à prendre, dans ma tête, c’était vraiment le projet qu’il me fallait à ce moment-là. » Le Paris FC lui offrait également la possibilité de repartir de zéro : « En plus, je ne connaissais personne au club, c’était un challenge aussi de pouvoir m’intégrer au groupe, voir comment j’allais évoluer. » Un nouveau vestiaire, un nouveau contexte et de nouvelles responsabilités attendent donc désormais l’attaquant.

Pablo Pagis a également été sensible à la situation particulière du Paris FC. Alors que plusieurs clubs français connaissent actuellement des difficultés économiques, le projet parisien bénéficie d’une certaine solidité financière grâce à son actionnaire. « L’actualité du foot français montre qu’il y a beaucoup de clubs en difficulté. Le Paris FC est un des rares à avoir une certaine assise financière grâce à son actionnaire », a-t-il avoué. Pour Pagis, cette stabilité représente un élément important dans son choix. Le joueur voit surtout un club capable de continuer à grandir dans les prochaines années.

L’OM, Lens et Rennes devront passer à autre chose

L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais avaient donc suivi le dossier Pablo Pagis, mais aucun de ces clubs n’a finalement réussi à convaincre le joueur. Le projet du Paris FC semble avoir fait la différence. « C’est un projet qui ne demande qu’à grandir. Le mien aussi, c’est le mariage parfait », a-t-il conclu.

Une déclaration qui résume parfaitement les ambitions de l’attaquant. À 23 ans, Pablo Pagis estime donc avoir choisi le bon moment pour changer d’air et franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le Paris FC devra désormais confirmer sur le terrain les ambitions qui ont convaincu son nouveau joueur.