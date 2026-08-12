La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Luis Enrique entretient encore le flou autour de Bradley Barcola. De retour avec le PSG après la Coupe du Monde, l’ailier français reste courtisé par Liverpool, mais son avenir à Paris demeure incertain.

Le dossier Bradley Barcola continue d’agiter les coulisses du PSG. De retour à l’entraînement après avoir participé à la Coupe du Monde avec l’équipe de France, l’ailier de 23 ans est déjà attendu par Luis Enrique pour la finale de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, ce mercredi soir. Mais au-delà de cette rencontre, c’est surtout son avenir qui suscite les interrogations.

Barcola de retour, mais toujours dans le flou

Un peu plus de trois semaines après la dernière rencontre des Bleus au Mondial, Barcola a retrouvé ses partenaires du PSG. L’international français fait donc partie du groupe convoqué par Luis Enrique pour cette première grande échéance de la saison.

Reste désormais à savoir si le technicien espagnol décidera de l’aligner d’entrée. Interrogé sur sa composition d’équipe, Luis Enrique a préféré entretenir le suspense : « On prendra notre décision et vous verrez demain pour la composition d’équipe. » Une réponse qui concerne le terrain, mais qui intervient alors que le cas Barcola est également au centre des discussions concernant le mercato.

Liverpool toujours à l’affût

Depuis plusieurs semaines, Liverpool surveille attentivement la situation de Bradley Barcola. Les Reds apprécient énormément le profil de l’international français et pourraient tenter leur chance s’il venait à quitter Paris cet été. Le joueur, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, aurait toutefois refusé de prolonger son bail.

Une situation qui laisse planer un doute sur la suite de son aventure dans la capitale. Forcément interrogé sur l’avenir de son ailier, Luis Enrique n’a pas souhaité donner le moindre indice : « Je ne sais pas. Je ne veux pas parler des joueurs individuellement parce que, vous savez, c’est dangereux. Que ce soit positif ou négatif. Je reste focus sur mon équipe. »

Un discours particulièrement prudent. Le technicien asturien ne ferme donc aucune porte et refuse surtout de commenter publiquement la situation personnelle de son joueur. Une manière de laisser le PSG gérer le dossier en interne.

Un prix qui refroidit les Reds

Si Liverpool reste intéressé, les exigences parisiennes constituent toutefois un obstacle majeur. Le PSG n’entend évidemment pas brader l’un de ses jeunes talents offensifs. Le montant réclamé pour Barcola aurait ainsi refroidi les Reds, qui pourraient être contraints de revoir leur stratégie s’ils souhaitent réellement passer à l’offensive.

Le dossier reste donc ouvert, mais un départ n’est pas encore acté. De son côté, Luis Enrique préfère se concentrer sur le sportif et dispose désormais de Barcola pour préparer le choc face à Aston Villa. Entre un joueur qui n’a pas prolongé, un Liverpool intéressé et un PSG qui réclame une somme importante, l’avenir de Bradley Barcola reste plus que jamais incertain.