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FRANCE

PSG, FC Barcelone : Arsenal passe à l’offensive dans le dossier Koundé !

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 19:47
PSG, FC Barcelone : Arsenal passe à l’offensive dans le dossier Koundé !

Suivi par le PSG, Jules Koundé serait désormais dans le viseur d’Arsenal. La polyvalence du défenseur du FC Barcelone plaît particulièrement aux Gunners, confrontés à la blessure de William Saliba.

Arsenal accélère pour Koundé

Le dossier Jules Koundé prend une nouvelle tournure. Selon les informations relayées par Foot01, Arsenal serait prêt à passer à l’action pour l’international français, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030.

Touché au dos lors de la Coupe du monde, William Saliba laisse un vide important dans l’arrière-garde londonienne. Mikel Arteta apprécie ainsi le profil de Koundé, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit. Les Gunners attendraient désormais un signe favorable du joueur avant d’avancer concrètement.

Le PSG n’a pas encore formulé d’offre

Le PSG suit également la situation du défenseur de 27 ans. Luis Enrique recherche un élément polyvalent susceptible de renforcer la charnière centrale, mais aussi d’épauler Achraf Hakimi dans le couloir droit. Paris n’aurait toutefois transmis aucune offre officielle à ce stade, tout comme le Bayern Munich.

Le Barça reste en position de force

De son côté, le FC Barcelone ne fermerait pas complètement la porte à un départ. Le club catalan ne compte cependant pas brader un joueur dont la valeur marchande actuelle est estimée à 60 M€. Après sa prolongation avec le Barça, Koundé dispose encore de quatre années de contrat.

Formé aux Girondins de Bordeaux puis révélé au Séville FC, le Parisien a vu sa cote atteindre un pic de 65 M€ en juin 2025. Arsenal semble aujourd’hui tenir la corde, mais devra consentir un effort financier important pour convaincre les Blaugranas de céder l’un de leurs défenseurs les plus polyvalents.

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