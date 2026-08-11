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FRANCE

OM : Après la vente à 25 M€, des adieux chargés d’émotion

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 20:07
OM : Après la vente à 25 M€, des adieux chargés d’émotion

Officiellement transféré au Bayer Leverkusen, Facundo Medina a adressé un long message aux supporters de l’OM ce mardi. L’Argentin quitte Marseille avec des regrets, seulement un an après son arrivée.

Medina officialisé au Bayer Leverkusen

On vous en parlait ce mardi : la vente de Facundo Medina pour 25 M€ permet à l’OM de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale. Le défenseur de 27 ans, définitivement recruté après son prêt en provenance du RC Lens, rejoint donc le Bayer Leverkusen.

Le club phocéen a officialisé le départ du vice-champion du monde avant de le remercier pour son passage sous le maillot olympien.

« J’aurais aimé que notre histoire s’écrive autrement »

Avant de prendre la direction de l’Allemagne, Medina a publié un message particulièrement touchant sur ses réseaux sociaux, également relayé par Foot Mercato. « Il y a des départs qu’on n’imagine pas au moment où l’on arrive. Le mien en fait partie », reconnaît-il.

Arrivé avec « énormément d’ambition », l’ancien Lensois ne cache pas sa déception. « Un an plus tard, l’aventure s’arrête déjà. J’aurais aimé que notre histoire s’écrive autrement », poursuit Medina, marqué par une saison délicate et une blessure qui a plombé son exercice.

Des regrets mais une immense reconnaissance

L’Argentin présente aussi ses excuses aux supporters marseillais pour ne pas avoir répondu à toutes les attentes. Il assure toutefois avoir « toujours tout donné » et remercie le club, ses coéquipiers, le staff ainsi que le peuple olympien.

« Porter ce maillot, fouler la pelouse du Vélodrome et entendre ce peuple chanter sont des souvenirs que je garderai gravés à jamais », écrit Medina. Parti bien plus tôt qu’il ne l’imaginait, le défenseur conclut en se disant certain que ses chemins et ceux de l’OM se recroiseront un jour.

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