À LA UNE DU 11 AOûT 2026
[18:06]RC Lens : la relève de Ganiou se bouscule déjà à La Gaillette
[17:46]ASSE : la nouvelle recrue peut déjà bousculer les plans de Cathro
[17:25]OM : La priorité offensive à 6 M€ échappe encore à Marseille !
[17:03]OL, RC Lens : le duel pour un milieu à 10 M€ se prépare !
[16:43]OM : Le mercato à l’arrêt offre une chance inattendue aux minots
[16:24]ASSE : Maubleu et Dodote plongés dans un chantier XXL à Pau
[16:01]OM, LOSC : le bras de fer à 7 M€ est lancé !
[16:00]OM, RC Lens, OGC Nice Mercato : Elye Wahi prépare son grand retour en L1
[15:40]RC Lens Mercato : pas encore arrivé, Ivanovic fait déjà polémique ! 
[15:20]OM Mercato : l’OL et le PSG mettent des bâtons dans les roues de Lorenzi

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Paixao fixé, le PSG va donner un énorme coup de pouce à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 11 Août 2026, 13:00
Igor Paixao (OM)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Si l’OM a fixé le prix à payer pour Igor Paixao, le PSG pourrait donner un coup de pouce inattendu au club phocéen sur ce mercato estival.

Igor Paixao reste l’une des grandes attractions du mercato marseillais. Auteur d’une préparation estivale particulièrement convaincante, le Brésilien se sent très bien à l’OM et entretient notamment une excellente relation avec Bruno Genesio.

Paixao ne quittera pas l’OM à n’importe quel prix

Selon Foot Mercato, son entourage aurait d’ailleurs fait passer un message très clair : Paixao ne souhaite pas quitter l’OM simplement pour changer de club. En cas de départ, il veut rejoindre un projet qui lui correspond réellement. Leeds apprécie notamment son profil, mais le club anglais devra se montrer particulièrement convaincant. Car Frank McCourt aurait fixé le prix de départ de son joueur à 50 millions d’euros. Une somme qui permettrait évidemment à l’OM de réaliser une opération financière majeure. En parallèle, les dirigeants marseillais doivent gérer un autre dossier prioritaire : celui du gardien.

Après le départ de Geronimo Rulli, l’OM cherche activement son successeur. Le club phocéen aurait fait de Guillaume Restes une priorité, mais plusieurs autres pistes sont également étudiées. Les noms de Marcin Bulka, qui évolue à Neom, et d’Orlando Gill, portier de San Lorenzo, circulent notamment.  Une nouvelle piste particulièrement prestigieuse vient désormais s’ajouter à la liste. Selon le Corriere dello Sport, Michele Di Gregorio serait également suivi par l’Olympique de Marseille. Le gardien italien de 29 ans est actuellement à la Juventus, mais son avenir à Turin semble incertain. Le portier serait également surveillé par Valence. Surtout, son départ pourrait être lié à une autre opération impliquant le PSG.

Suzuki peut tout changer

La Juventus attend en effet Zion Suzuki en prêt. Et c’est là que le PSG pourrait indirectement jouer un rôle important dans le mercato marseillais. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain et Parme auraient trouvé un accord pour le transfert du gardien japonais. L’aspect marketing et l’intérêt du marché asiatique auraient notamment pesé dans la décision parisienne. Si Suzuki rejoint effectivement le PSG, la Juventus pourrait alors accélérer son recrutement d’un nouveau gardien. Et cette situation pourrait ouvrir la porte au départ de Di Gregorio.

Le scénario est donc particulièrement intéressant pour Marseille. Le PSG pourrait finaliser l’arrivée de Suzuki en provenance de Parme. La Juventus pourrait alors laisser partir Di Gregorio. Et l’OM, qui cherche justement un gardien expérimenté pour compenser le départ de Rulli, pourrait profiter de cette nouvelle situation. Rien n’est encore bouclé concernant Di Gregorio, mais le mercato est parfois une affaire de timing.

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, PSG