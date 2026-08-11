Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Si l’OM a fixé le prix à payer pour Igor Paixao, le PSG pourrait donner un coup de pouce inattendu au club phocéen sur ce mercato estival.

Igor Paixao reste l’une des grandes attractions du mercato marseillais. Auteur d’une préparation estivale particulièrement convaincante, le Brésilien se sent très bien à l’OM et entretient notamment une excellente relation avec Bruno Genesio.

Paixao ne quittera pas l’OM à n’importe quel prix

Selon Foot Mercato, son entourage aurait d’ailleurs fait passer un message très clair : Paixao ne souhaite pas quitter l’OM simplement pour changer de club. En cas de départ, il veut rejoindre un projet qui lui correspond réellement. Leeds apprécie notamment son profil, mais le club anglais devra se montrer particulièrement convaincant. Car Frank McCourt aurait fixé le prix de départ de son joueur à 50 millions d’euros. Une somme qui permettrait évidemment à l’OM de réaliser une opération financière majeure. En parallèle, les dirigeants marseillais doivent gérer un autre dossier prioritaire : celui du gardien.

Après le départ de Geronimo Rulli, l’OM cherche activement son successeur. Le club phocéen aurait fait de Guillaume Restes une priorité, mais plusieurs autres pistes sont également étudiées. Les noms de Marcin Bulka, qui évolue à Neom, et d’Orlando Gill, portier de San Lorenzo, circulent notamment. Une nouvelle piste particulièrement prestigieuse vient désormais s’ajouter à la liste. Selon le Corriere dello Sport, Michele Di Gregorio serait également suivi par l’Olympique de Marseille. Le gardien italien de 29 ans est actuellement à la Juventus, mais son avenir à Turin semble incertain. Le portier serait également surveillé par Valence. Surtout, son départ pourrait être lié à une autre opération impliquant le PSG.

Suzuki peut tout changer

La Juventus attend en effet Zion Suzuki en prêt. Et c’est là que le PSG pourrait indirectement jouer un rôle important dans le mercato marseillais. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain et Parme auraient trouvé un accord pour le transfert du gardien japonais. L’aspect marketing et l’intérêt du marché asiatique auraient notamment pesé dans la décision parisienne. Si Suzuki rejoint effectivement le PSG, la Juventus pourrait alors accélérer son recrutement d’un nouveau gardien. Et cette situation pourrait ouvrir la porte au départ de Di Gregorio.

Le scénario est donc particulièrement intéressant pour Marseille. Le PSG pourrait finaliser l’arrivée de Suzuki en provenance de Parme. La Juventus pourrait alors laisser partir Di Gregorio. Et l’OM, qui cherche justement un gardien expérimenté pour compenser le départ de Rulli, pourrait profiter de cette nouvelle situation. Rien n’est encore bouclé concernant Di Gregorio, mais le mercato est parfois une affaire de timing.