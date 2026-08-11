Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Cité au Stade Rennais sur ce mercato, Dilane Bakwa (Nottingham, 23 ans) ne devrait pas rejoindre le club breton cet été.

La rumeur Dilane Bakwa aura finalement été de courte durée. L’ailier de Nottingham Forest a été cité du côté du Stade Rennais ces derniers jours mais le dossier semble déjà quasiment refermé.

Un salaire incompatible avec le Stade Rennais

Comme But! l’a signifié ce lundi, le Stade Rennais apprécie le profil du joueur de 23 ans mais plusieurs éléments rendent aujourd’hui son arrivée très improbable.Le principal problème se situe au niveau de la rémunération du joueur.

Bakwa bénéficie d’un salaire qui ne correspondrait pas aux standards actuellement fixés par le Stade Rennais. L’insider Jonathan confirme cette tendance : « Nope, on m’a signifié ce week-end que son salaire était très élevé donc peu de chance qu’il signe. » Une sortie qui vient donc refroidir sérieusement la piste rennaise.

Ipswich plutôt que le Stade Rennais

Autre élément important dans ce dossier : la volonté du joueur. Toujours d’après les informations de But Football Club, Dilane Bakwa aurait une préférence pour Ipswich Town en cas de départ de Nottingham Forest.

L’ancien ailier des Girondins de Bordeaux privilégierait donc un rebond en Angleterre, où il conserverait un environnement qu’il connaît déjà. Cette préférence, ajoutée à ses exigences salariales, complique encore davantage une éventuelle offensive rennaise.

Pour le Stade Rennais, cette piste semble donc avoir très peu de chances d’aboutir. Le club breton doit désormais continuer à explorer le marché afin de trouver un renfort offensif compatible avec ses moyens et sa politique salariale.