La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, Dilane Bakwa (Nottingham, 23 ans) s’éloigne du Stade Rennais en ce mercato estival.

Le Stade Rennais continue de travailler sur son mercato mais toutes les pistes étudiées ne déboucheront pas sur une arrivée. C’est notamment le cas de Dilane Bakwa.

Bakwa privilégie Ipswich

Le nom de l’ailier de Nottingham Forest a récemment circulé du côté du Stade Rennais, mais selon nos informations, le dossier est désormais en train de s’éloigner sérieusement. Le joueur de 23 ans a une autre priorité.

Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2030, Dilane Bakwa dispose d’une situation contractuelle particulièrement solide. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du RC Strasbourg aurait surtout fait d’Ipswich Town sa priorité pour la suite de sa carrière.

Le club anglais, promu en Premier League, représente une destination particulièrement attractive pour le joueur, qui souhaite poursuivre son évolution outre-Manche. Une préférence qui complique déjà les plans rennais.

Un salaire hors de portée pour le Stade Rennais ?

La situation financière du dossier constitue également un obstacle majeur. Dilane Bakwa percevrait actuellement environ 345 000 euros par mois à Nottingham Forest. Un niveau de rémunération auquel le Stade Rennais n’est pas en mesure de s’aligner.

Même si le profil du joueur plaît, le Stade Rennais ne souhaite pas bouleverser sa structure salariale pour un poste où une recrue a déjà été enregistrée cet été. Le recrutement d’Enzo Mayenda a en effet modifié les priorités du club breton.

Le Stade Rennais dispose déjà d’une nouvelle solution offensive et ne semble donc pas prêt à réaliser un investissement conséquent pour Bakwa. L’arrivée d’un joueur à un salaire aussi élevé serait difficile à justifier dans ce contexte, d’autant que le club doit encore gérer plusieurs mouvements dans son secteur offensif.

Blas est toujours là…

La situation pourrait toutefois évoluer si Ludovic Blas venait à quitter le Stade Rennais. L’ancien Nantais reste lié au club breton, mais son avenir pourrait être l’un des dossiers à surveiller dans les prochaines semaines.

Un départ libérerait une place dans le secteur offensif et pourrait modifier les plans de recrutement de la direction. Pour autant, cela ne suffirait pas nécessairement à relancer la piste Bakwa.

La priorité du joueur reste Ipswich et ses conditions contractuelles actuelles rendent l’opération particulièrement difficile pour le Stade Rennais.