Stade Rennais : la vente à 15 M€ se précise pour Embolo !

Après avoir beaucoup recruté pour renforcer l’effectif de Franck Haise, le Stade Rennais doit désormais vendre. Breel Embolo dispose d’un bon de sortie et Atlanta avance pour attirer l’international suisse en MLS.

Atlanta passe à l’action pour Embolo

De retour d’une Coupe du monde réussie sur le plan individuel malgré son expulsion controversée contre l’Argentine en quarts de finale, Breel Embolo pourrait rapidement retrouver les États-Unis. Selon Foot01, qui relaie les informations de Ouest-France, Atlanta a contacté le Stade Rennais et les discussions avancent positivement.

Arrivé en Bretagne le 1er septembre 2025 en provenance de l’AS Monaco, l’attaquant suisse a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Son passage à Rennes pourrait donc ne durer qu’une année.

Rennes réclame au moins 15 M€

Le club breton n’entend toutefois pas brader son avant-centre. Embolo possède un bon de sortie, lié à une clause présente dans son contrat, mais Rennes espère récupérer au moins 15 M€ dans l’opération. Une somme importante qui permettrait aux Rouge et Noir d’équilibrer leur mercato après plusieurs arrivées.

Ce possible départ s’inscrit dans un été particulièrement animé, alors que les situations d’Embolo et de Lilian Brassier sont suivies de près par la direction rennaise.

Franck Haise ne réclame pas forcément de remplaçant

En cas d’accord avec Atlanta, le Stade Rennais ne devrait pas automatiquement recruter un attaquant au profil similaire. Le club souhaite surveiller sa masse salariale et Franck Haise ne considérerait pas ce renfort comme indispensable.

Charlie Cresswell et Adrien Thomasson se retrouvent transférés à Rennes après leur échauffourée de la saison passée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2085033785880371441

Le chantier offensif dépendra donc du dénouement des négociations. Pour Rennes, une vente à 15 M€ constituerait déjà une opération financière intéressante sur un joueur recruté un an plus tôt.