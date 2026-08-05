À peine arrivé au Stade Rennais Charlie Cresswell a déjà un différend à régler avec Adrien Thomasson.

Charlie Cresswell va retrouver au Stade Rennais un visage familier… mais pas forcément dans les meilleures conditions. Le défenseur anglais, fraîchement débarqué en Bretagne, partage désormais le vestiaire rennais avec Adrien Thomasson.

Une altercation qui remonte à Toulouse – Lens

Or, les supporters du Stade Rennais ont rapidement ressorti une séquence qui pourrait rendre leurs retrouvailles particulièrement savoureuses. La scène date de la saison dernière lors de la rencontre entre Toulouse et le RC Lens. Sur les images, Charlie Cresswell et Adrien Thomasson s’étaient vivement accrochés sur la pelouse après un échange tendu. Les deux joueurs avaient dû être séparés alors que le ton était clairement monté entre eux. C’est même Florian Thauvin, présent sur le terrain, qui était venu calmer les esprits afin d’éviter que la situation ne dégénère.

Une séquence forcément ressortie par les supporters rennais au moment de voir les deux hommes réunis sous le même maillot. Si cet épisode appartient désormais au passé, il ajoute forcément une petite dose de piment aux retrouvailles entre les deux joueurs. Sur un terrain, Cresswell est connu pour son tempérament affirmé et son engagement dans les duels. Thomasson, lui, n’est également pas réputé pour se cacher dans les moments chauds. Mais désormais, les deux hommes devront défendre les mêmes couleurs et mettre leur caractère au service du Stade Rennais.

Des retrouvailles forcément surveillées au Stade Rennais

Avec l’arrivée de Cresswell, le Stade Rennais mise sur un défenseur capable d’apporter de l’impact et de la personnalité dans sa charnière. Thomasson, de son côté, reste un élément important de l’équilibre collectif. Ces retrouvailles rappellent aussi que le mercato ne consiste pas seulement à empiler des talents : il faut également créer une vraie alchimie dans un groupe.

Le Stade Rennais possède désormais deux joueurs au caractère bien trempé. Une situation qui pourrait donner lieu à quelques étincelles… mais aussi renforcer la compétitivité interne. Les supporters bretons auront forcément un œil attentif sur la première rencontre où Cresswell et Thomasson devront défendre ensemble les intérêts du SRFC. Cette fois, plus question de s’affronter : il faudra gagner côte à côte.