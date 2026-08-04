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FRANCE

Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Cresswell, les détails de l’opération enfin connus 

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 12:56
Charlie Cresswell sous le maillot de Toulouse
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le Stade Rennais vient d’officialiser l’arrivée de Charlie Cresswell en provenance du Toulouse FC.

Le Stade Rennais a annoncé la signature de Charlie Cresswell, qui quitte Toulouse après avoir convaincu en Ligue 1. L’opération prend la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, accompagné d’une obligation d’achat fixée à 22,5 millions d’euros.

Un investissement majeur pour la défense du Stade Rennais 

Le défenseur central anglais a signé un contrat courant jusqu’en juin 2031, preuve de la confiance accordée par les dirigeants rennais à son potentiel. Avec un montant total pouvant atteindre 24,5 millions d’euros, Cresswell représente un investissement important pour le Stade Rennais. Le club breton souhaite renforcer durablement sa charnière centrale et offrir davantage de garanties à Franck Haise. À seulement 23 ans, le défenseur anglais possède déjà une solide expérience du football français après son passage à Toulouse. Son profil physique, son agressivité dans les duels et sa capacité à défendre dans une ligne haute devraient correspondre aux exigences du nouvel entraîneur rennais.

Haise tient son nouveau patron défensif

L’arrivée de Cresswell pourrait rapidement modifier la hiérarchie au sein de la défense bretonne. Le joueur est pressenti pour devenir l’un des éléments centraux du nouveau projet de Franck Haise. Il pourrait notamment former une charnière prometteuse avec Abdelhamid Aït-Boudlal, même si l’avenir du jeune défenseur marocain reste incertain face à l’intérêt de plusieurs clubs anglais. Après plusieurs mouvements dans son effectif, le Stade Rennais envoie donc un message fort : le club entend construire une équipe compétitive et s’appuyer sur des joueurs capables de s’inscrire dans la durée.

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