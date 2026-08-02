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FRANCE

Stade Rennais : trois cadres désormais menacés après un mercato XXL

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 09:47
Stade Rennais : trois cadres désormais menacés après un mercato XXL

Très actif dans le sens des arrivées, le Stade Rennais doit maintenant alléger un effectif devenu particulièrement dense. Ludovic Blas, Breel Embolo et Seko Fofana pourraient faire les frais de cette nouvelle phase du mercato.

Blas, Embolo et Fofana candidats au départ

Après avoir recruté Soumaré, Thomasson, Gonçalo Oliveira, Reynolds et Mayenda, Rennes s’apprête à accélérer dans le sens des départs. Selon les informations relayées par Foot01, Ludovic Blas, Breel Embolo et Seko Fofana pourraient quitter la Bretagne avant le 31 août.

Les trois cadres disposent de salaires importants et n’ont pas vocation à se contenter d’un rôle de remplaçant. Dans un effectif appelé à jouer le top 4 de Ligue 1, la direction rennaise doit désormais trouver le bon équilibre entre concurrence sportive et cohérence financière.

L’arrivée de Cresswell confirme les ambitions rennaises

Le Stade Rennais continue parallèlement de renforcer son équipe. Charlie Cresswell doit débarquer en provenance de Toulouse dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une obligation d’achat. L’opération pourrait atteindre 28 M€ en incluant les bonus.

Cet investissement conséquent illustre les ambitions du club breton, mais rend également plusieurs ventes nécessaires. Un départ de Ludovic Blas permettrait notamment de dégager une marge de manœuvre supplémentaire.

Terrier et un numéro neuf dans le viseur

Si Rennes parvient à se séparer de plusieurs gros salaires, le dossier Martin Terrier pourrait être accéléré. Le recrutement d’un nouvel avant-centre reste également envisagé, malgré la présence de Breel Embolo, lui-même concerné par un potentiel départ.

La défense pourrait aussi connaître des mouvements. Les situations d’Anthony Rouault et Lilian Brassier restent à surveiller, tandis qu’Abdelhamid Aït Boudlal attire des clubs allemands. En cas de vente dans ce secteur, Ismaël Doukouré et Nayef Aguerd figureraient parmi les pistes étudiées par Rennes.

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