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FRANCE

PSG : Liverpool se heurte déjà au mur des 110 M€ pour Barcola

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 08:52
PSG : Liverpool se heurte déjà au mur des 110 M€ pour Barcola

Liverpool prépare une première offensive pour Bradley Barcola, mais le montant envisagé reste très éloigné des attentes du PSG. Paris n’entend pas brader son international français, sous contrat jusqu’en juin 2028.

Une première offre attendue en début de semaine

À la recherche d’un ailier, Liverpool a fait de Bradley Barcola sa priorité. Selon les informations relayées par Foot01, les Reds devraient transmettre une première proposition officielle en début de semaine, pour un montant qui ne dépasserait pas 110 M€.

Une base jugée insuffisante par le PSG. Le club de la capitale, qui a déjà affiché sa volonté de prolonger Barcola, ne fermerait pas totalement la porte à un départ, mais uniquement en cas d’offre conforme à ses exigences.

Les discussions restent au stade oral

À ce jour, aucune offre écrite n’a encore été adressée à la direction parisienne. Les deux clubs poursuivent toutefois leurs échanges, comme l’a indiqué le journaliste Sacha Tavolieri jeudi.

Liverpool disposerait déjà d’un accord avec l’attaquant de 23 ans, lequel aurait refusé de prolonger son bail au-delà de 2028. Cela ne suffit pas encore à rapprocher les positions entre les deux directions.

Paris place la barre très haut

Le PSG aurait fait circuler ces derniers jours une valorisation de 170 M€ pour l’ancien Lyonnais. Une somme qui paraît difficilement accessible, mais qui traduit la fermeté de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

La cote de Barcola sur le marché reste particulièrement élevée. Liverpool pourrait revenir à la charge après un premier refus, mais les 60 M€ séparant les deux valorisations annoncées rendent encore un accord très lointain.

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