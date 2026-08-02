OM : Wolfsburg contrarie déjà Lorenzi pour le successeur de Pavard !

À la recherche d’un latéral droit après le départ de Benjamin Pavard, l’OM s’intéresse à Saël Kumbedi. Mais le club phocéen et Wolfsburg ne privilégient pas encore la même formule pour l’ancien Lyonnais, également courtisé à l’étranger.

Kumbedi plaît à la direction phocéenne

L’Olympique de Marseille n’a pas encore lancé son mercato malgré plusieurs besoins identifiés par Bruno Genesio. L’entraîneur olympien attend notamment des renforts sur le côté droit, où les départs de Mason Greenwood, Amir Murillo et Benjamin Pavard ont laissé un vide important.

Après avoir étudié le dossier Djibril Sidibé, libre depuis le 30 juin, Grégory Lorenzi a pris des renseignements sur Saël Kumbedi. Selon Foot01, le profil du latéral droit de 21 ans plaît beaucoup au directeur sportif marseillais.

Un désaccord sur la formule

Relégué en deuxième division allemande avec Wolfsburg, Kumbedi dispose d’un bon de sortie et ne souhaite pas s’éterniser dans cette situation. L’OM privilégierait un prêt assorti d’une option d’achat, tandis que le club allemand réclame pour l’instant un transfert sec.

L’OM s’active sur la piste Saël Kumbedi. Wolfsburg réclame un transfert sec, tandis que Marseille privilégie un prêt. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2083665159290061002

Vendu par l’OL à Wolfsburg pour 6 millions d’euros un an plus tôt, le joueur formé au Havre sort d’une saison pleine. Il a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues en 2025-2026, le plus souvent comme titulaire.

Une forte concurrence européenne

La direction phocéenne n’est pas seule sur les rangs. La Lazio Rome, l’AS Roma, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam suivent également l’ancien international Espoirs français.

Wolfsburg peut donc s’appuyer sur cette concurrence pour défendre ses exigences. Reste à savoir si l’OM passera rapidement à l’offensive avec une offre ferme ou si Grégory Lorenzi attendra que la position allemande évolue.