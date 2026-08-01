OM Mercato : un flop marseillais relancé par un club de Ligue 1 ?

Recruté pour renforcer l’entrejeu marseillais, Tochukwu Nnadi peine à trouver sa place à l’OM. Face à son faible temps de jeu et aux besoins de dégraissage du club, le Stade Brestois s’est positionné.

Arrivé avec l’étiquette d’un jeune milieu à fort potentiel, Tochukwu Nnadi pourrait déjà connaître un nouveau tournant dans sa carrière. Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, le Nigérian se retrouve au centre des discussions autour du mercato. Selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Brestois suit attentivement son dossier et pourrait profiter de la volonté marseillaise de réduire son effectif.

Un recrutement qui peine encore à convaincre à Marseille

L’OM avait misé sur le profil de Tochukwu Nnadi pour apporter davantage d’impact physique et de volume au milieu de terrain. Le joueur, capable d’évoluer devant la défense, avait séduit par ses qualités athlétiques et son activité dans l’entrejeu lors de son passage à Zulte Waregem.

Mais son adaptation au championnat français s’est révélée plus compliquée que prévu. Malgré quelques apparitions en fin de saison, le milieu nigérian n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation marseillaise. Une situation qui interroge forcément alors que l’OM doit désormais gérer un effectif important et surveiller sa masse salariale.

Recruté pour environ 6 millions d’euros, Nnadi représente un investissement que Marseille aimerait valoriser. Pour autant, son départ ne serait pas forcément lié à ses performances financières, mais davantage à une logique sportive et stratégique : libérer une place, réduire la concurrence au milieu et offrir davantage de solutions au nouvel entraîneur.

Brest veut profiter de l’incertitude autour de Nnadi

Cette situation a alerté le Stade Brestois, ancien club de Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif marseillais. Le club breton cherche à renforcer son milieu de terrain et privilégie des opérations intelligentes, notamment sous la forme de prêts. Le profil de Nnadi correspond à cette politique : un joueur jeune, avec une marge de progression importante, qui pourrait retrouver du rythme dans un environnement différent.

Brest pourrait également être amené à bouger dans ce secteur si Joris Chotard venait à quitter la Bretagne. Le club finistérien souhaite anticiper les mouvements et miser sur des joueurs capables d’apporter de l’intensité dans l’entrejeu.

Un nouveau départ pour relancer sa carrière ?

À Marseille, l’avenir de Tochukwu Nnadi reste donc incertain. Le joueur garde une cote intéressante grâce à son potentiel et à son profil recherché de milieu défensif moderne, mais il doit désormais enchaîner les minutes pour confirmer les attentes placées en lui.

Un prêt à Brest pourrait représenter une solution idéale pour toutes les parties : l’OM conserverait la possibilité de récupérer un joueur relancé, tandis que Nnadi bénéficierait d’un temps de jeu plus important pour poursuivre son adaptation à la Ligue 1.

Le mercato pourrait donc offrir une seconde chance au milieu nigérian. Reste à savoir si Marseille privilégiera un nouveau pari à moyen terme ou une séparation rapide pour rééquilibrer son effectif.