ASSE : les Verts ont balayé le RC Lens !

Avec 20 600 abonnés enregistrés pour la prochaine saison, l’ASSE signe un nouveau record historique en Ligue 2 et dépasse largement l’ancienne référence détenue par le RC Lens.

La fidélité du peuple vert continue d’impressionner. L’ASSE a annoncé avoir franchi un nouveau cap dans sa campagne d’abonnements avec 20 600 supporters engagés pour la saison à venir, établissant ainsi un nouveau record pour un club évoluant en Ligue 2. Un chiffre qui confirme une nouvelle fois la place particulière occupée par l’ASSE dans le paysage du football français.

Avec ce nouveau total, les Verts améliorent leur propre marque. Le précédent record stéphanois avait déjà été établi récemment, avec 20 307 abonnés lors de la saison du retour en Ligue 1, preuve que l’engouement autour du club dépasse largement les résultats sportifs immédiats.

Geoffroy-Guichard toujours porté par son peuple

Le stade Geoffroy-Guichard va une nouvelle fois afficher une atmosphère exceptionnelle. Avec plus de 20 000 abonnés, plus de la moitié de la capacité du Chaudron sera occupée par des supporters disposant d’un abonnement à l’année. Le club peut également s’appuyer sur une fidélité remarquable : le taux de réabonnement dépasse les 97 %, signe que les supporters restent pleinement mobilisés autour de l’objectif d’un retour rapide en Ligue 1.

Cette dynamique confirme une tendance déjà observée lors des dernières saisons. Même après une descente en deuxième division, le public stéphanois n’a pas tourné le dos à son équipe. La campagne précédente avait déjà permis à l’ASSE de dépasser la barre symbolique des 20 000 abonnés, devenant alors le premier club de Ligue 2 à atteindre un tel niveau.

Le record du RC Lens largement dépassé

Avant l’exploit stéphanois, le record appartenait au RC Lens. Les Sang et Or avaient établi une référence historique avec 16 608 abonnés lors de la saison 2019-2020, une marque qui semblait alors difficile à atteindre pour un club de Ligue 2.

Mais l’ASSE a désormais repoussé les limites. Avec 3 992 abonnés supplémentaires par rapport au record lensois, Saint-Étienne démontre que certains clubs historiques conservent une puissance populaire exceptionnelle, quel que soit le niveau auquel ils évoluent.

La comparaison entre les deux clubs illustre aussi le poids des grandes places fortes du football français. Lens avait profité d’une mobilisation massive autour de la remontée vers l’élite, avant de retrouver durablement la Ligue 1. Saint-Étienne espère désormais suivre une trajectoire similaire, porté par un public qui continue de répondre présent.

Un signal fort avant la course à la remontée

Au-delà du simple chiffre, ces 20 600 abonnements représentent un message envoyé aux joueurs et à la concurrence. Le soutien populaire est déjà au rendez-vous avant même le début de la saison, alors que l’objectif principal reste clair : retrouver rapidement la Ligue 1.

À Saint-Étienne, le Chaudron n’a donc rien perdu de sa voix. Et avec un tel niveau de mobilisation, l’ASSE dispose d’un avantage rare en Ligue 2 : celui de pouvoir compter sur un stade rempli et une ferveur digne des plus grandes ambiances du football français.