FC Nantes : Waldemar Kita se prend une balle perdue, le PSG n’y est pas pour rien

Le FC Nantes s’est retrouvé une nouvelle fois au centre d’un troll impliquant directement le PSG.

Le FC Nantes est une nouvelle fois devenu la victime idéale d’un troll signé Winamax Sport. Le compte humoristique a imaginé une situation totalement improbable lié au mercato des gardiens du club parisien. Alors que le PSG travaille sur l’arrivée du Japonais Zion Suzuki après avoir recruté Alessandro Longoni, Winamax Sport a ironisé en affirmant que le club de la capitale demanderait une dérogation à la LFP pour jouer avec trois gardiens… et que les Canaris auraient déjà accepté.

Une chute qui n’est pas choisie au hasard. La référence vise directement les récents reports de rencontres entre Nantes et Paris, décidés par la LFP après accord du club nantais afin de permettre au PSG de mieux préparer ses matchs de Ligue des champions.

Nantes, le partenaire idéal du PSG pour les reports ?

Ces dernières saisons, plusieurs affiches entre les deux clubs ont été déplacées. En 2025 déjà, une rencontre entre Nantes et le PSG avait été reportée alors qu’elle se situait autour du quart de finale de Ligue des champions parisien face à Aston Villa.

Le scénario s’est répété en 2026 avec un PSG-Nantes initialement prévu entre les deux manches des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea. La LFP a validé le changement de date après une demande parisienne et l’accord du FC Nantes.

C’est précisément cette image qui amuse Winamax : celle d’un FC Nantes, et notamment Waldemar Kita, toujours prêt à rendre service au PSG, au point d’accepter une demande avant même qu’elle existe.

Une nouvelle balle perdue pour le FCN

Dans le cas nantais, la répétition a créé un running gag sur les réseaux sociaux. Résultat : même une histoire fictive de trois gardiens permet à Winamax de ressortir le même thème.

Le FC Nantes n’avait donc rien demandé… mais il s’est encore retrouvé au premier plan d’une blague sur le PSG. Une nouvelle « balle perdue » pour les Canaris, directement liée à leur réputation de club conciliant dans les affaires de reports parisiens.