Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Fraîchement arrivé à l’AS Monaco en provenance du FC Nantes, Matthis Abline est déjà la cible d’un repositionnement tactique.

Matthis Abline n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle sous les couleurs de l’AS Monaco que son futur rôle semble déjà se dessiner. Recruté cet été après trois saisons au FC Nantes, l’attaquant de 23 ans pourrait être rapidement repositionné dans l’axe de l’attaque.

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Abline attendu pour remplacer Balogun à Monaco

Un changement important pour un joueur qui a souvent évolué sur le côté gauche avec les Canaris. À Monaco, Abline pourrait désormais être appelé à devenir un véritable numéro 9. La venue de l’ancien Nantais répondrait notamment à la situation de Folarin Balogun. L’attaquant américain, âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2028, pourrait quitter le club de la Principauté durant ce mercato.

Dans cette perspective, Monaco préparerait déjà l’avenir en installant progressivement Abline dans l’axe. Le nouveau Monégasque pourrait donc se retrouver avec une responsabilité importante dès sa première saison. Après avoir appris à évoluer sur les côtés, il devra désormais démontrer qu’il possède les qualités nécessaires pour devenir le principal point d’appui offensif de l’ASM. Christophe Pélissier connaît bien l’ancien joueur du FC Nantes. L’actuel entraîneur de l’AJ Auxerre avait dirigé le jeune attaquant lors du premier semestre 2023 et avait déjà identifié plusieurs qualités importantes.

« Il avait déjà un potentiel de puissance, d’intensité et la capacité à être attiré par le but. Il lui fallait juste franchir une étape sur le plan psychologique car il était peut-être impatient », explique-t-il dans L’Équipe. Le technicien estime également que les expériences d’Abline sur les côtés ont contribué à enrichir son jeu : « Le fait d’avoir joué sur les côtés lui a donné une vision du jeu différente. » Cette polyvalence pourrait aujourd’hui devenir un avantage. En évoluant dans l’axe, Abline pourrait utiliser son expérience sur les ailes pour mieux participer au jeu, attaquer les espaces et se montrer plus imprévisible face aux défenses adverses.

Le cap des dix buts comme objectif

La principale interrogation concerne désormais sa capacité à s’imposer durablement comme avant-centre. Pour Christophe Pélissier, le cap des dix buts sur une saison pourrait représenter un premier indicateur important : « Il sera considéré comme un grand attaquant quand il aura dépassé la barre des 10 buts sur une saison. Et jouer à Monaco, ça peut aider. » Le contexte monégasque pourrait en effet permettre à Abline de franchir un nouveau palier. Entouré de joueurs créatifs et évoluant dans une équipe habituée à se procurer de nombreuses occasions, l’ancien Nantais pourrait bénéficier d’un environnement favorable pour améliorer son efficacité.

Matthis Abline ne débarque pas totalement en terrain inconnu. Il connaît déjà Yann Liénard et Christian Mawissa, qu’il a côtoyés avec les équipes de France de jeunes. Ces repères pourraient faciliter son intégration dans le vestiaire monégasque. Les supporters devront toutefois patienter avant de découvrir leur nouvelle recrue. Abline ne devrait pas être aligné lors du match amical face au Cercle Bruges. Mais son futur rôle semble déjà être identifié : celui d’un attaquant axial appelé à prendre davantage de responsabilités. Après avoir quitté le FC Nantes pour franchir un cap, Matthis Abline pourrait donc connaître un changement majeur dès ses premiers jours à Monaco.